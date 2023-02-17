https://ria.ru/20230217/kndr-1852604023.html

В КНДР почтили память Ким Чен Ира

В КНДР почтили память Ким Чен Ира - РИА Новости, 17.02.2023

В КНДР почтили память Ким Чен Ира

Руководство КНДР почтило память бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира по случаю 81 годовщины его дня рождения, который в Северной Корее отмечают как общенациональный... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:58

2023-02-17T10:58

2023-02-17T10:58

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ир

ким чен ын

ким ир сен

хабаровский край

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СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. Руководство КНДР почтило память бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира по случаю 81 годовщины его дня рождения, который в Северной Корее отмечают как общенациональный праздник "День Звезды", о присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына не сообщалось, но к статуям бывших вождей страны от его имени была возложена корзина цветов, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как отмечает агентство, "День Звезды" – "величайший национальный праздник" в КНДР, когда по всей стране царит "пламенное чувство безграничного уважения" к Ким Чен Иру, "непревзойденному патриоту и величайшей священной личности революции". По случаю общенационального праздника Ким Чен Ыну были отправлены поздравительные корзины цветов от различных организаций, диппредставительств и руководителей иностранных государств. Кадры из партии и правительства, министерств, центральных и силовых ведомств, в том числе члены Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) Ким Док Хун, Чхве Рён Хэ и Ли Бён Чхоль, посетили Кымсусанский Дворец Солнца, где в усыпальнице находятся в прижизненном облике бывшие вожди страны Ким Чен Ир и Ким Ир Сен. Участники поклонились статуям вождей во весь рост и возложили цветы. "К статуям во весь рост великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого руководителя товарища Ким Чен Ира возложена корзина цветов от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына", - говорится в сообщении ЦТАК. Также были возложены корзины от Центрального комитета партии, Госсовета, Президиума Верховного народного собрания и Кабинета Министров. В прошлом году Ким Чен Ын лично присутствовал на церемонии. Государственные СМИ КНДР не остались в стороне и публикуют хвалебные статьи в честь Ким Чен Ира. ЦТАК опубликовал текст о его достижениях, газета "Нодон Синмун" восхвалила Ким Чен Ира как "непревзойденного патриота", который имеет "огромные заслуги" перед страной. Издание "Минчжу Чосон" написало, что отце Ким Чен Ына "заложил прочный фундамент для процветания" КНДР. В 2023 году Ким Чен Иру исполнился бы 81 год. День рождения Ким Чен Ира празднуется 16 февраля. По официальной версии КНДР он родился в 1942 году. По неофициальным источникам, Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941 года в селе Вятском Хабаровского края. Лидер КНДР умер 17 декабря 2011 года, однако СМИ сообщили об этом только 19 декабря. По данным ЦТАК, Ким Чен Ир скончался в поезде во время поездки по стране от переутомления. Как сообщали иностранные СМИ, северокорейский лидер страдал от диабета и проблем с сердцем.

https://ria.ru/20230216/seul-1852326019.html

https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html

кндр (северная корея)

хабаровский край

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Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), ким чен ир, ким чен ын, ким ир сен, хабаровский край