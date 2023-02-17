https://ria.ru/20230217/kirkorov-1852491206.html
Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске
Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске - РИА Новости, 17.02.2023
Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске
Филипп Киркоров неожиданно прокомментировал новость о своем судебном разбирательстве с рыбаком из Балаково. В разговоре он упомянул другого уроженца города –... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T05:45
2023-02-17T05:45
2023-02-17T05:45
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров неожиданно прокомментировал новость о своем судебном разбирательстве с рыбаком из Балаково. В разговоре он упомянул другого уроженца города – композитора Сергея Челобанова. Однако он назвал записанный с композитором альбом "опережающим время". Сергей Челобанов встречался с Аллой Пугачевой более трех лет. В 1994 году артисты расстались. Вскоре исполнительница вышла замуж за Киркорова. В 2009-м музыканты развелись. Ранее Киркоров выиграл суд у рыбака Анатолия Рыськова. Истец утверждал, что певец незаконно установил пирс на своей даче в Московской области.
https://ria.ru/20230209/kirkorov-1850752213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Филипп Киркоров, Шоу-бизнес, Знаменитости, Алла Пугачева, Балаково, звезды, Новости шоу-бизнеса
Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске
Киркоров неожиданно пошутил о своем судебном разбирательстве и о бывшем муже Пугачевой