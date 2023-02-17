https://ria.ru/20230217/kirkorov-1852491206.html

Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске

Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске - РИА Новости, 17.02.2023

Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске

Филипп Киркоров неожиданно прокомментировал новость о своем судебном разбирательстве с рыбаком из Балаково. В разговоре он упомянул другого уроженца города –... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T05:45

2023-02-17T05:45

2023-02-17T05:45

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров неожиданно прокомментировал новость о своем судебном разбирательстве с рыбаком из Балаково. В разговоре он упомянул другого уроженца города – композитора Сергея Челобанова. Однако он назвал записанный с композитором альбом "опережающим время". Сергей Челобанов встречался с Аллой Пугачевой более трех лет. В 1994 году артисты расстались. Вскоре исполнительница вышла замуж за Киркорова. В 2009-м музыканты развелись. Ранее Киркоров выиграл суд у рыбака Анатолия Рыськова. Истец утверждал, что певец незаконно установил пирс на своей даче в Московской области.

https://ria.ru/20230209/kirkorov-1850752213.html

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, алла пугачева, балаково, звезды, новости шоу-бизнеса