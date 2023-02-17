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Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске - РИА Новости, 17.02.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230217/kirkorov-1852491206.html
Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске
Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске - РИА Новости, 17.02.2023
Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске
Филипп Киркоров неожиданно прокомментировал новость о своем судебном разбирательстве с рыбаком из Балаково. В разговоре он упомянул другого уроженца города –... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T05:45
2023-02-17T05:45
шоубиз
филипп киркоров
шоу-бизнес
знаменитости
алла пугачева
балаково
звезды
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров неожиданно прокомментировал новость о своем судебном разбирательстве с рыбаком из Балаково. В разговоре он упомянул другого уроженца города – композитора Сергея Челобанова. Однако он назвал записанный с композитором альбом "опережающим время". Сергей Челобанов встречался с Аллой Пугачевой более трех лет. В 1994 году артисты расстались. Вскоре исполнительница вышла замуж за Киркорова. В 2009-м музыканты развелись. Ранее Киркоров выиграл суд у рыбака Анатолия Рыськова. Истец утверждал, что певец незаконно установил пирс на своей даче в Московской области.
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филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, алла пугачева, балаково, звезды, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Филипп Киркоров, Шоу-бизнес, Знаменитости, Алла Пугачева, Балаково, звезды, Новости шоу-бизнеса
05:45 17.02.2023
 
Киркоров неожиданно прокомментировал новость о судебном иске

Киркоров неожиданно пошутил о своем судебном разбирательстве и о бывшем муже Пугачевой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКонцерт к 85-летию Иосифа Кобзона
Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров неожиданно прокомментировал новость о своем судебном разбирательстве с рыбаком из Балаково. В разговоре он упомянул другого уроженца города – композитора Сергея Челобанова.
"Это уже второй человек из Балаково, упускающий крупный улов. Я говорю о гениальном музыканте Сергее Челобанове", – пошутил музыкант в своем подкасте.
Однако он назвал записанный с композитором альбом "опережающим время".
"Он некогда записал со мной мой любимый, но самый провальный коммерчески альбом "ЧелоФилия". Я понимаю, что даже сегодня этот альбом опережает свое время", – отметил артист.
Сергей Челобанов встречался с Аллой Пугачевой более трех лет. В 1994 году артисты расстались. Вскоре исполнительница вышла замуж за Киркорова. В 2009-м музыканты развелись.
Ранее Киркоров выиграл суд у рыбака Анатолия Рыськова. Истец утверждал, что певец незаконно установил пирс на своей даче в Московской области.
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ШоубизФилипп КиркоровШоу-бизнесЗнаменитостиАлла ПугачеваБалаковозвездыНовости шоу-бизнеса
 
 
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