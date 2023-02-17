https://ria.ru/20230217/kiev-1852787278.html
В Киеве анонсировали возможные отключения электроэнергии на выходных
В Киеве анонсировали возможные отключения электроэнергии на выходных - РИА Новости, 17.02.2023
В Киеве анонсировали возможные отключения электроэнергии на выходных
Украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве и области на выходных из-за ремонтных работ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T20:51
2023-02-17T20:51
2023-02-17T20:51
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве и области на выходных из-за ремонтных работ. "На выходных в Киеве и области возможны стабилизационные отключения света. (В субботу и воскресенье – ред.) 18-19 февраля в некоторых районах столицы возможны стабилизационные отключения по графикам в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Ранее глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергетикам удалось улучшить ситуацию с энергоснабжением на Украине, однако еще рано оценивать ее как стабильную. Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что на Украине нет дефицита в выработке электричества, но есть проблемы на сетях.
https://ria.ru/20230217/territorii-1852740300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве анонсировали возможные отключения электроэнергии на выходных
ДТЭК предупредил о возможных отключениях света в Киеве на выходных из-за ремонтных работ