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В Киеве анонсировали возможные отключения электроэнергии на выходных - РИА Новости, 17.02.2023
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В Киеве анонсировали возможные отключения электроэнергии на выходных
В Киеве анонсировали возможные отключения электроэнергии на выходных - РИА Новости, 17.02.2023
В Киеве анонсировали возможные отключения электроэнергии на выходных
Украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве и области на выходных из-за ремонтных работ. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T20:51
2023-02-17T20:51
в мире
жкх
киев
украина
дтэк
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве и области на выходных из-за ремонтных работ. "На выходных в Киеве и области возможны стабилизационные отключения света. (В субботу и воскресенье – ред.) 18-19 февраля в некоторых районах столицы возможны стабилизационные отключения по графикам в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании. Ранее глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергетикам удалось улучшить ситуацию с энергоснабжением на Украине, однако еще рано оценивать ее как стабильную. Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что на Украине нет дефицита в выработке электричества, но есть проблемы на сетях.
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в мире, жкх, киев, украина, дтэк, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Киев, Украина, ДТЭК, Укрэнерго
20:51 17.02.2023
 
В Киеве анонсировали возможные отключения электроэнергии на выходных

ДТЭК предупредил о возможных отключениях света в Киеве на выходных из-за ремонтных работ

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве и области на выходных из-за ремонтных работ.
"На выходных в Киеве и области возможны стабилизационные отключения света. (В субботу и воскресенье – ред.) 18-19 февраля в некоторых районах столицы возможны стабилизационные отключения по графикам в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Ранее глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергетикам удалось улучшить ситуацию с энергоснабжением на Украине, однако еще рано оценивать ее как стабильную. Генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что на Украине нет дефицита в выработке электричества, но есть проблемы на сетях.
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В миреЖКХКиевУкраинаДТЭКУкрэнерго
 
 
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