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Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским

Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским - РИА Новости, 17.02.2023

Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским

Премьер Нидерландов Марк Рютте находится с визитом в Киеве, где он встретится с Владимиром Зеленским, сообщает в пятницу портал NL Times со ссылкой на телеканал РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:58

2023-02-17T14:58

2023-02-17T14:58

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украина

владимир зеленский

марк рютте

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте находится с визитом в Киеве, где он встретится с Владимиром Зеленским, сообщает в пятницу портал NL Times со ссылкой на телеканал RTL. "Премьер-министр Марк Рютте и министр внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер в пятницу находятся с визитом на Украине, где встретятся с Владимиром Зеленским в Киеве", - говорится в сообщении. В июле 2022 года Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщала, что Рютте побывал с визитом в Киеве, где провел встречу с Зеленским. Премьер Нидерландов в июле 2022 года посетил город Ирпень в Киевской области, обсуждался вопрос восстановления инфраструктуры.

https://ria.ru/20230214/tanki-1852049629.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, нидерланды, киев, украина, владимир зеленский, марк рютте