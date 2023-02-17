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Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским - РИА Новости, 17.02.2023
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Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским
Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским - РИА Новости, 17.02.2023
Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским
Премьер Нидерландов Марк Рютте находится с визитом в Киеве, где он встретится с Владимиром Зеленским, сообщает в пятницу портал NL Times со ссылкой на телеканал РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:58
2023-02-17T14:58
в мире
нидерланды
киев
украина
владимир зеленский
марк рютте
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте находится с визитом в Киеве, где он встретится с Владимиром Зеленским, сообщает в пятницу портал NL Times со ссылкой на телеканал RTL. "Премьер-министр Марк Рютте и министр внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер в пятницу находятся с визитом на Украине, где встретятся с Владимиром Зеленским в Киеве", - говорится в сообщении. В июле 2022 года Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщала, что Рютте побывал с визитом в Киеве, где провел встречу с Зеленским. Премьер Нидерландов в июле 2022 года посетил город Ирпень в Киевской области, обсуждался вопрос восстановления инфраструктуры.
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в мире, нидерланды, киев, украина, владимир зеленский, марк рютте
В мире, Нидерланды, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Марк Рютте
14:58 17.02.2023
 
Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским

Премьер Нидерландов Рютте прибыл в Киев, где встретится с президентом Украины Зеленским

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте находится с визитом в Киеве, где он встретится с Владимиром Зеленским, сообщает в пятницу портал NL Times со ссылкой на телеканал RTL.
"Премьер-министр Марк Рютте и министр внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер в пятницу находятся с визитом на Украине, где встретятся с Владимиром Зеленским в Киеве", - говорится в сообщении.
В июле 2022 года Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщала, что Рютте побывал с визитом в Киеве, где провел встречу с Зеленским. Премьер Нидерландов в июле 2022 года посетил город Ирпень в Киевской области, обсуждался вопрос восстановления инфраструктуры.
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В миреНидерландыКиевУкраинаВладимир ЗеленскийМарк Рютте
 
 
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