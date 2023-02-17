https://ria.ru/20230217/kiev-1852692778.html
Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским
Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским - РИА Новости, 17.02.2023
Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским
Премьер Нидерландов Марк Рютте находится с визитом в Киеве, где он встретится с Владимиром Зеленским, сообщает в пятницу портал NL Times со ссылкой на телеканал РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:58
2023-02-17T14:58
2023-02-17T14:58
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нидерланды
киев
украина
владимир зеленский
марк рютте
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте находится с визитом в Киеве, где он встретится с Владимиром Зеленским, сообщает в пятницу портал NL Times со ссылкой на телеканал RTL. "Премьер-министр Марк Рютте и министр внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер в пятницу находятся с визитом на Украине, где встретятся с Владимиром Зеленским в Киеве", - говорится в сообщении. В июле 2022 года Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщала, что Рютте побывал с визитом в Киеве, где провел встречу с Зеленским. Премьер Нидерландов в июле 2022 года посетил город Ирпень в Киевской области, обсуждался вопрос восстановления инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Нидерланды, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Марк Рютте
Премьер Нидерландов прибыл в Киев, где встретится с Зеленским
Премьер Нидерландов Рютте прибыл в Киев, где встретится с президентом Украины Зеленским