https://ria.ru/20230217/khudozhniki-1852631011.html

МИД обвинил Метрополитен-музей в Нью-Йорке в антинаучной деятельности

МИД обвинил Метрополитен-музей в Нью-Йорке в антинаучной деятельности - РИА Новости, 17.02.2023

МИД обвинил Метрополитен-музей в Нью-Йорке в антинаучной деятельности

Метрополитен-музей в Нью-Йорке, назвавший русских художников украинскими, занимается антинаучной деятельностью - это мошенничество, которым должны заниматься... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:10

2023-02-17T12:10

2023-02-17T12:55

нью-йорк (город)

россия

илья репин

иван айвазовский

мария захарова

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке, назвавший русских художников украинскими, занимается антинаучной деятельностью - это мошенничество, которым должны заниматься правоохранители, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке теперь относит Илью Репина и Ивана Айвазовского к украинским художникам. "Сейчас мы стали свидетелями, как крупнейший музей с мировым именем занимается антинаучной деятельностью: это не просто подмена, подлог, ошибка или политизация. Это антинаучная деятельность", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. Она напомнила, что при жизни художники неоднократно называли себя русскими людьми. Подобные действия она сравнила с преступлениями, которыми должны заниматься правоохранители. "Это, в таком случае, не просто фальсификация, которая укладывается в линию западников по отмене русской культуры. Это откровенное мошенничество и вредительство - то, чем должны заниматься правоохранительные органы", - заключила представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230215/muzei-1852249512.html

https://ria.ru/20230214/ayvazovskiy-1851865327.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), россия, илья репин, иван айвазовский, мария захарова, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), культура