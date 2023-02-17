https://ria.ru/20230217/khudozhniki-1852631011.html
МИД обвинил Метрополитен-музей в Нью-Йорке в антинаучной деятельности
МИД обвинил Метрополитен-музей в Нью-Йорке в антинаучной деятельности - РИА Новости, 17.02.2023
МИД обвинил Метрополитен-музей в Нью-Йорке в антинаучной деятельности
Метрополитен-музей в Нью-Йорке, назвавший русских художников украинскими, занимается антинаучной деятельностью - это мошенничество, которым должны заниматься... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:10
2023-02-17T12:10
2023-02-17T12:55
нью-йорк (город)
россия
илья репин
иван айвазовский
мария захарова
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке, назвавший русских художников украинскими, занимается антинаучной деятельностью - это мошенничество, которым должны заниматься правоохранители, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее сообщалось, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке теперь относит Илью Репина и Ивана Айвазовского к украинским художникам. "Сейчас мы стали свидетелями, как крупнейший музей с мировым именем занимается антинаучной деятельностью: это не просто подмена, подлог, ошибка или политизация. Это антинаучная деятельность", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. Она напомнила, что при жизни художники неоднократно называли себя русскими людьми. Подобные действия она сравнила с преступлениями, которыми должны заниматься правоохранители. "Это, в таком случае, не просто фальсификация, которая укладывается в линию западников по отмене русской культуры. Это откровенное мошенничество и вредительство - то, чем должны заниматься правоохранительные органы", - заключила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230215/muzei-1852249512.html
https://ria.ru/20230214/ayvazovskiy-1851865327.html
нью-йорк (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), россия, илья репин, иван айвазовский, мария захарова, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), культура
Нью-Йорк (город), Россия, Илья Репин, Иван Айвазовский, Мария Захарова, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Культура, Культура
12:10 17.02.2023 (обновлено: 12:55 17.02.2023)
МИД обвинил Метрополитен-музей в Нью-Йорке в антинаучной деятельности
МИД счел антинаучным отнесение Репина и Айвазовского к украинским художникам
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке, назвавший русских художников украинскими, занимается антинаучной деятельностью - это мошенничество, которым должны заниматься правоохранители, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что Метрополитен-музей в Нью-Йорке теперь относит Илью Репина и Ивана Айвазовского к украинским художникам.
"Сейчас мы стали свидетелями, как крупнейший музей с мировым именем занимается антинаучной деятельностью: это не просто подмена, подлог, ошибка или политизация. Это антинаучная деятельность", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Она напомнила, что при жизни художники неоднократно называли себя русскими людьми.
"Видимо, они что-то вкладывали в это понятие. Или мы и у них отнимем право, то самое, которое было всегда - на сохранение памяти и правды о людях, которые ушли?" – добавила представитель МИД.
Подобные действия она сравнила с преступлениями, которыми должны заниматься правоохранители.
"Это, в таком случае, не просто фальсификация, которая укладывается в линию западников по отмене русской культуры. Это откровенное мошенничество и вредительство - то, чем должны заниматься правоохранительные органы", - заключила представитель МИД РФ.