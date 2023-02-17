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Источник: артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 17.02.2023
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https://ria.ru/20230217/kherson-1852595303.html
Источник: артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне
Источник: артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 17.02.2023
Источник: артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по расположению подразделения украинских войск в херсонском районе Антоновка, убиты 18 украинских военных, сообщил РИА... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:22
2023-02-17T11:12
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 17 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по расположению подразделения украинских войск в херсонском районе Антоновка, убиты 18 украинских военных, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Ночью по расположению одного из подразделений ВСУ в районе Антоновки был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили семь единиц автомобильной техники и 18 погибших военных ВСУ", — сказал собеседник агентства. Еще 12 украинских военных были ранены, добавил он.Накануне сообщалось об артиллерийском обстреле шести населенных пунктов региона со стороны украинских войск. Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб, выпущены 46 снарядов из ствольной артиллерии.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Киев не признает легитимность волеизъявления граждан и продолжает обстрелы. Российские силы контролируют 75% территории региона, правый берег, включая Херсон, удерживает Украина.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
10:22 17.02.2023 (обновлено: 11:12 17.02.2023)
 
Источник: артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по месту расположения украинских войск в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета Вооруженных сил России
Военнослужащий артиллерийского расчета Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Военнослужащий артиллерийского расчета Вооруженных сил России. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 17 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по расположению подразделения украинских войск в херсонском районе Антоновка, убиты 18 украинских военных, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Ночью по расположению одного из подразделений ВСУ в районе Антоновки был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили семь единиц автомобильной техники и 18 погибших военных ВСУ", — сказал собеседник агентства.
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Еще 12 украинских военных были ранены, добавил он.
Накануне сообщалось об артиллерийском обстреле шести населенных пунктов региона со стороны украинских войск. Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб, выпущены 46 снарядов из ствольной артиллерии.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Киев не признает легитимность волеизъявления граждан и продолжает обстрелы. Российские силы контролируют 75% территории региона, правый берег, включая Херсон, удерживает Украина.
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