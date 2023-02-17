https://ria.ru/20230217/karachi-1852788242.html
В Карачи при нападении на полицейский участок погибли два человека
В Карачи при нападении на полицейский участок погибли два человека - РИА Новости, 17.02.2023
В Карачи при нападении на полицейский участок погибли два человека
Полицейский и мирный житель погибли при нападении на участок полиции в пакистанском Карачи, количество пострадавших возросло до 10 человек, сообщает телеканал... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:00
2023-02-17T21:00
2023-02-17T21:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Полицейский и мирный житель погибли при нападении на участок полиции в пакистанском Карачи, количество пострадавших возросло до 10 человек, сообщает телеканал Geo. Ранее сообщалось, что при нападении были убиты два боевика, пять человек, включая полицейского пострадали. Отмечается, что четыре этажа здания были зачищены силовиками, ожидается, что вскоре ситуация будет взята под контроль. Снайперы полиции заняли позиции вблизи участка полиции, добавляет телеканал. Телеканал Geo ранее информировал, что вооруженные люди открыли огонь по офису начальника полиции Карачи. Представители полиции заявили, что вооруженные люди произвели несколько выстрелов по офису рядом с полицейским участком Садар. По их словам, в отделение полиции проникли не менее 8-10 террористов. Атаковавшие участок были одеты в полицейскую форму. Сообщалось о взрывах в участке. Пакистанская группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* (запрещена в России) взяла ответственность за нападение, передавал ряд СМИ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230212/pakistan-1851576344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карачи, россия
В Карачи при нападении на полицейский участок погибли два человека
Geo: в пакистанском Карачи при нападении на полицейский участок погибли два человека
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Полицейский и мирный житель погибли при нападении на участок полиции в пакистанском Карачи, количество пострадавших возросло до 10 человек, сообщает телеканал
Geo.
Ранее сообщалось, что при нападении были убиты два боевика, пять человек, включая полицейского пострадали.
Отмечается, что четыре этажа здания были зачищены силовиками, ожидается, что вскоре ситуация будет взята под контроль. Снайперы полиции заняли позиции вблизи участка полиции, добавляет телеканал.
Телеканал Geo ранее информировал, что вооруженные люди открыли огонь по офису начальника полиции Карачи. Представители полиции заявили, что вооруженные люди произвели несколько выстрелов по офису рядом с полицейским участком Садар. По их словам, в отделение полиции проникли не менее 8-10 террористов. Атаковавшие участок были одеты в полицейскую форму. Сообщалось о взрывах в участке. Пакистанская группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* (запрещена в России
) взяла ответственность за нападение, передавал ряд СМИ.
* Запрещенная в России террористическая организация.