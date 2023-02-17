https://ria.ru/20230217/kandidaty-1852797820.html

Левина и Орешкина выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала

Левина и Орешкина выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала - РИА Новости, 17.02.2023

Левина и Орешкина выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала

Заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Минцифры Максут Шадаев... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:27

2023-02-17T22:27

2023-02-17T22:27

политика

россия

москва

леонид левин

максим орешкин

максут шадаев

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150063/21/1500632120_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_79f267f78df9a6ac3488842f1f810918.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Минцифры Максут Шадаев выдвинуты в кандидаты совета директоров "Первого канала", говорится в распоряжении кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в кандидаты выдвинуты заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Леонид Левин, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. "Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал"", - сообщается в документе. Отмечается, что кандидатом в ревизионную комиссию стал начальник отдела управления Росимуществом Павел Богушевич.

https://ria.ru/20220721/kincheva-1804056986.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, россия, москва, леонид левин, максим орешкин, максут шадаев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)