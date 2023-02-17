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Левина и Орешкина выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала - РИА Новости, 17.02.2023
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Левина и Орешкина выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала
Левина и Орешкина выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала - РИА Новости, 17.02.2023
Левина и Орешкина выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала
Заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Минцифры Максут Шадаев... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:27
2023-02-17T22:27
политика
россия
москва
леонид левин
максим орешкин
максут шадаев
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Минцифры Максут Шадаев выдвинуты в кандидаты совета директоров "Первого канала", говорится в распоряжении кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в кандидаты выдвинуты заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Леонид Левин, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. "Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал"", - сообщается в документе. Отмечается, что кандидатом в ревизионную комиссию стал начальник отдела управления Росимуществом Павел Богушевич.
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политика, россия, москва, леонид левин, максим орешкин, максут шадаев, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Политика, Россия, Москва, Леонид Левин, Максим Орешкин, Максут Шадаев, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
22:27 17.02.2023
 
Левина и Орешкина выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала

Левина, Орешкина и Шадаева выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Минцифры Максут Шадаев выдвинуты в кандидаты совета директоров "Первого канала", говорится в распоряжении кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал" (г. Москва) согласно приложению", - отмечается в документе.
Согласно документу, в кандидаты выдвинуты заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Леонид Левин, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
"Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал"", - сообщается в документе.
Отмечается, что кандидатом в ревизионную комиссию стал начальник отдела управления Росимуществом Павел Богушевич.
Вера Кинчева - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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ПолитикаРоссияМоскваЛеонид ЛевинМаксим ОрешкинМаксут ШадаевФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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