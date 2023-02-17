Левина и Орешкина выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала
Левина, Орешкина и Шадаева выдвинули в кандидаты совета директоров Первого канала
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Минцифры Максут Шадаев выдвинуты в кандидаты совета директоров "Первого канала", говорится в распоряжении кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал" (г. Москва) согласно приложению", - отмечается в документе.
Согласно документу, в кандидаты выдвинуты заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Леонид Левин, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.
"Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал"", - сообщается в документе.
Отмечается, что кандидатом в ревизионную комиссию стал начальник отдела управления Росимуществом Павел Богушевич.
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