Рейтинг@Mail.ru
МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/kanada-1852560648.html
МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине
МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине - РИА Новости, 17.02.2023
МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине
Канада поддерживает инициативу о создании специального трибунала для расследования военных преступлений на Украине, заявила в четверг министр иностранных дел... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T02:00
2023-02-17T02:01
в мире
россия
украина
киев
мелани жоли
владимир путин
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821277685_505:55:2541:1200_1920x0_80_0_0_1f553ee9df35bbb0d28fa3558f5f33d4.jpg
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Канада поддерживает инициативу о создании специального трибунала для расследования военных преступлений на Украине, заявила в четверг министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли. Как сообщает издание Politico, с таким заявлением глава канадского МИД выступила, находясь в столице Польши Варшаве, где у нее ранее состоялась встреча с Владимиром Зеленским. По словам Жоли, Оттава готова поддержать идею своих союзников по созданию специального трибунала. "Не факт, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН имеют полномочия для расследования подобных преступлений", - пояснила Жоли. Ранее в пользу создания так называемого международного спецтрибунала по Украине неоднократно высказывались в ЕС . Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230127/tribunal-1847893750.html
https://ria.ru/20230209/london-1850750650.html
россия
украина
киев
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821277685_785:53:2274:1170_1920x0_80_0_0_6db31e77ac88e835cb9118202a0b7ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, мелани жоли, владимир путин, владимир зеленский, нато, канада
В мире, Россия, Украина, Киев, Мелани Жоли, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Канада
02:00 17.02.2023 (обновлено: 02:01 17.02.2023)
 
МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине

Мелани Жоли: Канада выступает за создание спецтрибунала по военным преступления на Украине

© AP Photo / Mike BlakeМинистр иностранных дел Канады Мелани Жоли
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Mike Blake
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Канада поддерживает инициативу о создании специального трибунала для расследования военных преступлений на Украине, заявила в четверг министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли.
Как сообщает издание Politico, с таким заявлением глава канадского МИД выступила, находясь в столице Польши Варшаве, где у нее ранее состоялась встреча с Владимиром Зеленским. По словам Жоли, Оттава готова поддержать идею своих союзников по созданию специального трибунала.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 14:48
В ЕК заявили о невозможности продвинуть в ООН идею трибунала по Украине
"Не факт, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН имеют полномочия для расследования подобных преступлений", - пояснила Жоли.
Ранее в пользу создания так называемого международного спецтрибунала по Украине неоднократно высказывались в ЕС .
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 10:46
Посол в Лондоне прокомментировал идею создания трибунала над Россией
 
В миреРоссияУкраинаКиевМелани ЖолиВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала