https://ria.ru/20230217/kanada-1852560648.html

МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине

МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине - РИА Новости, 17.02.2023

МИД Канады заявил о поддержке идеи спецтрибунала по Украине

Канада поддерживает инициативу о создании специального трибунала для расследования военных преступлений на Украине, заявила в четверг министр иностранных дел... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T02:00

2023-02-17T02:00

2023-02-17T02:01

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Канада поддерживает инициативу о создании специального трибунала для расследования военных преступлений на Украине, заявила в четверг министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли. Как сообщает издание Politico, с таким заявлением глава канадского МИД выступила, находясь в столице Польши Варшаве, где у нее ранее состоялась встреча с Владимиром Зеленским. По словам Жоли, Оттава готова поддержать идею своих союзников по созданию специального трибунала. "Не факт, что Международный уголовный суд и Международный суд ООН имеют полномочия для расследования подобных преступлений", - пояснила Жоли. Ранее в пользу создания так называемого международного спецтрибунала по Украине неоднократно высказывались в ЕС . Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230127/tribunal-1847893750.html

https://ria.ru/20230209/london-1850750650.html

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в мире, россия, украина, киев, мелани жоли, владимир путин, владимир зеленский, нато, канада