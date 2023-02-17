https://ria.ru/20230217/kamery-1852725039.html

Свыше 28 тысяч камер подключили к системе "Безопасный регион" в 2022 году

Свыше 28 тысяч камер подключили к системе "Безопасный регион" в 2022 году - РИА Новости, 17.02.2023

Свыше 28 тысяч камер подключили к системе "Безопасный регион" в 2022 году

В 2022 году более 28,6 тысячи камер подключили к системе "Безопасный регион" в Подмосковье. В текущем году к системе добавили еще около двух тысяч камер,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:38

2023-02-17T16:38

2023-02-17T16:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В 2022 году более 28,6 тысячи камер подключили к системе "Безопасный регион" в Подмосковье. В текущем году к системе добавили еще около двух тысяч камер, сообщил телеканал "360".Система начала работать в регионе в 2015 году. Благодаря ей в Подмосковье контролируют защищенность жителей."Новые точки видеонаблюдения появились в 57 городских округах Московской области. Из них четыре тысячи камеры заработали в Люберецком округе, три тысячи – в Балашихе и 2,4 тысячи – в Красногорском округе", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Камеры, подключенные к системе, располагают на входах в подъезды домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом со школами и другими общественными местами. При строительстве или реконструкции зданий в регионе также необходимо подключать камеры к системе. Сделать это можно с помощью портала госуслуг.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)