https://ria.ru/20230217/investproekty-1852711368.html
Тверские власти предоставят земельные участки под два новых инвестпроекта
Тверские власти предоставят земельные участки под два новых инвестпроекта - РИА Новости, 17.02.2023
Тверские власти предоставят земельные участки под два новых инвестпроекта
Правительство Тверской области приняло решение о предоставлении земельных участков под реализацию крупных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:54
2023-02-17T15:54
2023-02-17T15:54
тверская область
калининский район
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 17 фев - РИА Новости. Правительство Тверской области приняло решение о предоставлении земельных участков под реализацию крупных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба регправительства.По мнению губернатора региона Игоря Рудени, ключевым направлением для региона является реализация инвестпроектов, которые обеспечивают открытие новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.В Тверской области действует комплексная система поддержки инвесторов, одна из мер – предоставление земельных участков в аренду без торгов.Правительством области одобрено предоставление такой поддержки для реализации инвестиционного проекта группы компаний "Бетон-Бетон" в Калининском районе. В планах инвестора - расширение действующих мощностей, а также открытие производства полиэтиленовых труб и изделий из пластика. Это позволит ГК "Бетон-Бетон" ежегодно выпускать до 2,9 тысячи тонн продукции. Предполагается создание 38 рабочих мест, срок реализации инвестиционного проекта – до 2024 года.В промышленной зоне "Лазурная" в Твери будет без торгов предоставлен в аренду земельный участок под реализацию импортозамещающего инвестпроекта компании "Спецприцеп", которая планирует создать промышленный кластер по производству осевых агрегатов и полуприцепов. На текущий момент в России нет предприятий, производящих осевые агрегаты, это позволит инвестору при содействии правительства Тверской области подать заявку на получение федеральной поддержки.На территории порядка 4 гектаров предполагается строительство двух цехов, стоянки готовой продукции и административных зданий. Планируется создать 54 рабочих места.В 2028 году, когда оба цеха будут введены в эксплуатацию, "Спецприцеп" предполагает выйти на максимальные мощности и выпускать по 1950 осевых агрегатов и 50 единиц полуприцепов ежегодно, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230213/investprogramma-1851769426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининский район, тверь, игорь руденя
Тверская область, Калининский район, Тверь, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 17 фев - РИА Новости. Правительство Тверской области приняло решение о предоставлении земельных участков под реализацию крупных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба регправительства.
По мнению губернатора региона Игоря Рудени
, ключевым направлением для региона является реализация инвестпроектов, которые обеспечивают открытие новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.
В Тверской области действует комплексная система поддержки инвесторов, одна из мер – предоставление земельных участков в аренду без торгов.
Правительством области одобрено предоставление такой поддержки для реализации инвестиционного проекта группы компаний "Бетон-Бетон" в Калининском районе
. В планах инвестора - расширение действующих мощностей, а также открытие производства полиэтиленовых труб и изделий из пластика. Это позволит ГК "Бетон-Бетон" ежегодно выпускать до 2,9 тысячи тонн продукции. Предполагается создание 38 рабочих мест, срок реализации инвестиционного проекта – до 2024 года.
В промышленной зоне "Лазурная" в Твери
будет без торгов предоставлен в аренду земельный участок под реализацию импортозамещающего инвестпроекта компании "Спецприцеп", которая планирует создать промышленный кластер по производству осевых агрегатов и полуприцепов. На текущий момент в России нет предприятий, производящих осевые агрегаты, это позволит инвестору при содействии правительства Тверской области подать заявку на получение федеральной поддержки.
На территории порядка 4 гектаров предполагается строительство двух цехов, стоянки готовой продукции и административных зданий. Планируется создать 54 рабочих места.
В 2028 году, когда оба цеха будут введены в эксплуатацию, "Спецприцеп" предполагает выйти на максимальные мощности и выпускать по 1950 осевых агрегатов и 50 единиц полуприцепов ежегодно, пояснили в пресс-службе.