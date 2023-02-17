Рейтинг@Mail.ru
Ямальцы получат гранты губернатора за сохранение исконной среды обитания - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20230217/granty-1852724135.html
Ямальцы получат гранты губернатора за сохранение исконной среды обитания
Ямальцы получат гранты губернатора за сохранение исконной среды обитания - РИА Новости, 17.02.2023
Ямальцы получат гранты губернатора за сохранение исконной среды обитания
Ямальцы смогут получитьгранты губернатора округа за сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:35
2023-02-17T16:35
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Ямальцы смогут получитьгранты губернатора округа за сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни, сообщает пресс-служба правительства региона."Принять участие в конкурсе могут индивидуально работающие мастера из числа коренных малочисленных народов Севера и представители малых форм хозяйствования. Прием заявок для участия в грантовом конкурсе стартует первого марта и продлится до конца месяца. Для индивидуальных мастеров традиционно предусмотрено четыре гранта по 200 тысяч рублей каждый. Представители малых форм хозяйствования поборются за пять грантов по 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Конкурс проводится в целях возрождения и развития художественных промыслов, народных ремесел и популяризации видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на Ямале, уточняют власти.В 2023 году конкурс губернаторских грантов проводится в двенадцатый раз. За это время обладателями грантов стали 107 ямальцев, из которых 63 – представители малых форм хозяйствования, 44 – индивидуально работающие мастера из числа коренных северян Ямала.В частности, в 2022 году обладателями грантов стали четыре ремесленника из Красноселькупского и Шурышкарского районов. Поддержку также получили представители двух общин коренных малочисленных народов Севера и три индивидуальных предпринимателя из Салехарда, Приуральского и Тазовского районов, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230203/puteshestvie-1849546208.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Дмитрий Артюхов
16:35 17.02.2023
 

Ямальцы получат гранты губернатора за сохранение исконной среды обитания

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Ямальцы смогут получитьгранты губернатора округа за сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Принять участие в конкурсе могут индивидуально работающие мастера из числа коренных малочисленных народов Севера и представители малых форм хозяйствования. Прием заявок для участия в грантовом конкурсе стартует первого марта и продлится до конца месяца. Для индивидуальных мастеров традиционно предусмотрено четыре гранта по 200 тысяч рублей каждый. Представители малых форм хозяйствования поборются за пять грантов по 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Конкурс проводится в целях возрождения и развития художественных промыслов, народных ремесел и популяризации видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на Ямале, уточняют власти.
В 2023 году конкурс губернаторских грантов проводится в двенадцатый раз. За это время обладателями грантов стали 107 ямальцев, из которых 63 – представители малых форм хозяйствования, 44 – индивидуально работающие мастера из числа коренных северян Ямала.
В частности, в 2022 году обладателями грантов стали четыре ремесленника из Красноселькупского и Шурышкарского районов. Поддержку также получили представители двух общин коренных малочисленных народов Севера и три индивидуальных предпринимателя из Салехарда, Приуральского и Тазовского районов, отмечает пресс-служба.
Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами
3 февраля, 15:06Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямальская стоповер-программа путешествий пополнилась новыми маршрутами
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала