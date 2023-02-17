https://ria.ru/20230217/granty-1852724135.html

Ямальцы получат гранты губернатора за сохранение исконной среды обитания

Ямальцы получат гранты губернатора за сохранение исконной среды обитания - РИА Новости, 17.02.2023

Ямальцы получат гранты губернатора за сохранение исконной среды обитания

Ямальцы смогут получитьгранты губернатора округа за сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:35

2023-02-17T16:35

2023-02-17T16:35

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Ямальцы смогут получитьгранты губернатора округа за сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни, сообщает пресс-служба правительства региона."Принять участие в конкурсе могут индивидуально работающие мастера из числа коренных малочисленных народов Севера и представители малых форм хозяйствования. Прием заявок для участия в грантовом конкурсе стартует первого марта и продлится до конца месяца. Для индивидуальных мастеров традиционно предусмотрено четыре гранта по 200 тысяч рублей каждый. Представители малых форм хозяйствования поборются за пять грантов по 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Конкурс проводится в целях возрождения и развития художественных промыслов, народных ремесел и популяризации видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на Ямале, уточняют власти.В 2023 году конкурс губернаторских грантов проводится в двенадцатый раз. За это время обладателями грантов стали 107 ямальцев, из которых 63 – представители малых форм хозяйствования, 44 – индивидуально работающие мастера из числа коренных северян Ямала.В частности, в 2022 году обладателями грантов стали четыре ремесленника из Красноселькупского и Шурышкарского районов. Поддержку также получили представители двух общин коренных малочисленных народов Севера и три индивидуальных предпринимателя из Салехарда, Приуральского и Тазовского районов, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230203/puteshestvie-1849546208.html

ямал

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов