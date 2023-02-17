Ямальцы получат гранты губернатора за сохранение исконной среды обитания
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Ямальцы смогут получитьгранты губернатора округа за сохранение исконной среды обитания и традиционного образа жизни, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Принять участие в конкурсе могут индивидуально работающие мастера из числа коренных малочисленных народов Севера и представители малых форм хозяйствования. Прием заявок для участия в грантовом конкурсе стартует первого марта и продлится до конца месяца. Для индивидуальных мастеров традиционно предусмотрено четыре гранта по 200 тысяч рублей каждый. Представители малых форм хозяйствования поборются за пять грантов по 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Конкурс проводится в целях возрождения и развития художественных промыслов, народных ремесел и популяризации видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на Ямале, уточняют власти.
В 2023 году конкурс губернаторских грантов проводится в двенадцатый раз. За это время обладателями грантов стали 107 ямальцев, из которых 63 – представители малых форм хозяйствования, 44 – индивидуально работающие мастера из числа коренных северян Ямала.
В частности, в 2022 году обладателями грантов стали четыре ремесленника из Красноселькупского и Шурышкарского районов. Поддержку также получили представители двух общин коренных малочисленных народов Севера и три индивидуальных предпринимателя из Салехарда, Приуральского и Тазовского районов, отмечает пресс-служба.