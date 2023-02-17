https://ria.ru/20230217/granitsa-1852719926.html
На границе Польши и Белоруссии обнаружили тела троих человек
На границе Польши и Белоруссии обнаружили тела троих человек - РИА Новости, 17.02.2023
На границе Польши и Белоруссии обнаружили тела троих человек
Тела троих человек обнаружены вблизи польско-белорусской границы, сообщают местная полиция и активисты, помогающие мигрантам. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:22
2023-02-17T16:22
2023-02-17T16:22
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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Тела троих человек обнаружены вблизи польско-белорусской границы, сообщают местная полиция и активисты, помогающие мигрантам. "Полицейские под надзором прокуратуры проводят мероприятия в связи с обнаружением останков неизвестного человека в лесу в районе населенного пункта Черлонка Гайновского района", - говорится в сообщении полиции Подляского воеводства. В свою очередь представитель районной прокуратуры Гайновки Ян Андрейчук сообщил журналистам, что "останки - череп, части позвоночника, кости ног - были найдены на территории Беловежской пущи, в селе Черлонка в Гайновском районе". По его словам, рядом с останками лежала одежда, а также "фотография молодого человека в возрасте 20-30 лет, похожего на уроженца страны за пределами Европы". В то же время группа активистов, поддерживающая мигрантов Grupa Granica сообщила в Twitter, что в реке Свислочь были обнаружены еще два тела. "В реке Свислоч в селе Озераны были обнаружены тела еще двух человек - женщины и мужчины", - говорится в сообщении. По данным активистов, с начала гуманитарного кризиса на границе погибли не менее 37 человек. По данным польских пограничников, за минувшие сутки нелегально перейти границу из Белоруссии в Польшу пытались 68 человек. За 2022 год таких попыток было зафиксировано 1,7 тысячи. В середине 2021 года на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекали попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвинив Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20230217/granitsa-1852646649.html
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Евросоюз
На границе Польши и Белоруссии обнаружили тела троих человек
Полиция и активисты обнаружили тела троих человек вблизи польско-белорусской границы
ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Тела троих человек обнаружены вблизи польско-белорусской границы, сообщают местная полиция и активисты, помогающие мигрантам.
"Полицейские под надзором прокуратуры проводят мероприятия в связи с обнаружением останков неизвестного человека в лесу в районе населенного пункта Черлонка Гайновского района", - говорится в сообщении полиции Подляского воеводства
.
В свою очередь представитель районной прокуратуры Гайновки Ян Андрейчук сообщил журналистам, что "останки - череп, части позвоночника, кости ног - были найдены на территории Беловежской пущи
, в селе Черлонка в Гайновском районе".
По его словам, рядом с останками лежала одежда, а также "фотография молодого человека в возрасте 20-30 лет, похожего на уроженца страны за пределами Европы".
В то же время группа активистов, поддерживающая мигрантов Grupa Granica сообщила в Twitter, что в реке Свислочь были обнаружены еще два тела. "В реке Свислоч в селе Озераны были обнаружены тела еще двух человек - женщины и мужчины", - говорится в сообщении.
"Пока неизвестно, кто были два человека, найденные в Свислочи. Прокуратура начала расследование их смерти. В ближайшее время мы получим больше информации", - написала Grupa Granica.
По данным активистов, с начала гуманитарного кризиса на границе погибли не менее 37 человек.
По данным польских пограничников, за минувшие сутки нелегально перейти границу из Белоруссии
в Польшу
пытались 68 человек. За 2022 год таких попыток было зафиксировано 1,7 тысячи.
В середине 2021 года на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС
. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекали попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвинив Минск
в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Летом Польша завершила основную часть строительства заграждения на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.