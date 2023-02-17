https://ria.ru/20230217/golyanovo-1852654332.html

Заммэра Ефимов: в Гольяново построят цех лифтового оборудования

Заммэра Ефимов: в Гольяново построят цех лифтового оборудования - РИА Новости, 17.02.2023

Заммэра Ефимов: в Гольяново построят цех лифтового оборудования

Московский производитель лифтового и электрощитового оборудования построит на востоке столицы новый производственный цех в рамках масштабного инвестиционного... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:17

2023-02-17T13:17

2023-02-17T13:17

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московский производитель лифтового и электрощитового оборудования построит на востоке столицы новый производственный цех в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Компания "МЭЛ" начала строительство нового цеха по производству лифтового и электрощитового оборудования, а также трансформаторных подстанций, объем инвестиций - более 400 миллионов рублей. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта город без торгов передал инвестору в аренду земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Как ожидается, с вводом нового цеха компания сможет вдвое увеличить выпуск продукции, изготавливая до 4 тысяч лифтов ежегодно. На новом объекте смогут трудоустроиться более 80 человек.Завод "МЭЛ" (АО "Московское электрооборудование и лифты") работает с 1953 года, являясь одним из ведущих предприятий Москвы по производству лифтов, высоковольтного и низковольтного электрооборудования, а также трансформаторных подстанций.

https://ria.ru/20230216/efimov-1852384964.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)