https://ria.ru/20230217/gazprom-1852665996.html

Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома"

Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома" - РИА Новости, 17.02.2023

Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома"

Президент России Владимир Путин сообщил, что около двух часов обсуждал с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы развития компании и логистические цепочки. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:43

2023-02-17T13:43

2023-02-17T13:44

экономика

россия

владимир путин

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что около двух часов обсуждал с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы развития компании и логистические цепочки. По его словам, в области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед "Газпромом" стоят масштабные, сложные задачи, связанные с перестройкой логистических маршрутов и закреплением на новых рынках. "Вот мы вчера только с Алексеем Борисовичем, наверное, часа два обсуждали все эти планы с нашими возможным партнерами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, алексей миллер, газпром