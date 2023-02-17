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Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома" - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома"
Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома" - РИА Новости, 17.02.2023
Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома"
Президент России Владимир Путин сообщил, что около двух часов обсуждал с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы развития компании и логистические цепочки. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:43
2023-02-17T13:44
экономика
россия
владимир путин
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что около двух часов обсуждал с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы развития компании и логистические цепочки. По его словам, в области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед "Газпромом" стоят масштабные, сложные задачи, связанные с перестройкой логистических маршрутов и закреплением на новых рынках. "Вот мы вчера только с Алексеем Борисовичем, наверное, часа два обсуждали все эти планы с нашими возможным партнерами", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин, алексей миллер, газпром
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром
13:43 17.02.2023 (обновлено: 13:44 17.02.2023)
 
Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома"

Путин два часа обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома" и логистические цепочки

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что около двух часов обсуждал с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы развития компании и логистические цепочки.
По его словам, в области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед "Газпромом" стоят масштабные, сложные задачи, связанные с перестройкой логистических маршрутов и закреплением на новых рынках.
"Вот мы вчера только с Алексеем Борисовичем, наверное, часа два обсуждали все эти планы с нашими возможным партнерами", - сказал Путин.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
02:02
ПАО "Газпром"
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей МиллерГазпром
 
 
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