https://ria.ru/20230217/gazprom-1852665996.html
Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома"
Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома" - РИА Новости, 17.02.2023
Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома"
Президент России Владимир Путин сообщил, что около двух часов обсуждал с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы развития компании и логистические цепочки. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:43
2023-02-17T13:43
2023-02-17T13:44
экономика
россия
владимир путин
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что около двух часов обсуждал с главой "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы развития компании и логистические цепочки. По его словам, в области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед "Газпромом" стоят масштабные, сложные задачи, связанные с перестройкой логистических маршрутов и закреплением на новых рынках. "Вот мы вчера только с Алексеем Борисовичем, наверное, часа два обсуждали все эти планы с нашими возможным партнерами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, алексей миллер, газпром
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром
13:43 17.02.2023 (обновлено: 13:44 17.02.2023)
Путин около двух часов обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома"
Путин два часа обсуждал с Миллером вопросы развития "Газпрома" и логистические цепочки