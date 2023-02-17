https://ria.ru/20230217/gazprom-1852660536.html

Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным

Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным - РИА Новости, 17.02.2023

Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным

Решение сохранить "Газпром" как единый стратегический комплекс оказалось верным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:28

2023-02-17T13:28

2023-02-17T13:34

газпром

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Решение сохранить "Газпром" как единый стратегический комплекс оказалось верным, заявил президент РФ Владимир Путин.Поздравляя работников "Газпрома" с 30-летием, Путин напомнил, что "Газпром" как самостоятельная компания создавался в сложное для страны время."И решение сохранить его единый, цельный комплекс оказалось стратегически верным. "Газпром" развивался, тянул за собой, поддерживал многие другие отрасли, целые регионы, социальную сферу этих регионов, стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста", - отметил президент.

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html

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Ольга Фомченкова

газпром, экономика, владимир путин, россия