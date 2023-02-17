Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852660536.html
Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным
Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным - РИА Новости, 17.02.2023
Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным
Решение сохранить "Газпром" как единый стратегический комплекс оказалось верным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:28
2023-02-17T13:34
газпром
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Решение сохранить "Газпром" как единый стратегический комплекс оказалось верным, заявил президент РФ Владимир Путин.Поздравляя работников "Газпрома" с 30-летием, Путин напомнил, что "Газпром" как самостоятельная компания создавался в сложное для страны время."И решение сохранить его единый, цельный комплекс оказалось стратегически верным. "Газпром" развивался, тянул за собой, поддерживал многие другие отрасли, целые регионы, социальную сферу этих регионов, стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста", - отметил президент.
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788633967_0:0:2903:2178_1920x0_80_0_0_cdb0c71e21c1816fe947c1c545a07da5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, экономика, владимир путин, россия
Газпром, Экономика, Владимир Путин, Россия
13:28 17.02.2023 (обновлено: 13:34 17.02.2023)
 
Путин назвал решение сохранить "Газпром" как единый комплекс верным

Путин: решение сохранить "Газпром" как единый комплекс оказалось стратегически верным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Решение сохранить "Газпром" как единый стратегический комплекс оказалось верным, заявил президент РФ Владимир Путин.
Поздравляя работников "Газпрома" с 30-летием, Путин напомнил, что "Газпром" как самостоятельная компания создавался в сложное для страны время.
"И решение сохранить его единый, цельный комплекс оказалось стратегически верным. "Газпром" развивался, тянул за собой, поддерживал многие другие отрасли, целые регионы, социальную сферу этих регионов, стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста", - отметил президент.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
02:02
ПАО "Газпром"
 
ГазпромЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала