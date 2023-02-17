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Мишустин поздравил "Газпром" с тридцатилетием - РИА Новости, 17.02.2023
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Мишустин поздравил "Газпром" с тридцатилетием
Мишустин поздравил "Газпром" с тридцатилетием - РИА Новости, 17.02.2023
Мишустин поздравил "Газпром" с тридцатилетием
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил "Газпром" с 30-летием, отметив, что компания прошла путь от государственного газового концерна до крупнейшей... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:21
2023-02-17T11:21
экономика
россия
ямал
восточная сибирь
михаил мишустин
газпром
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил "Газпром" с 30-летием, отметив, что компания прошла путь от государственного газового концерна до крупнейшей транснациональной корпорации, сообщается на сайте кабмина. "Искренне поздравляю коллектив ПАО "Газпром" с 30-летним юбилеем. За эти десятилетия вами пройден огромный путь – от государственного газового концерна до крупнейшей транснациональной корпорации", - говорится в сообщении. Мишустин добавил, что "Газпром" является надежным поставщиком голубого топлива российским и зарубежным потребителям. Он также подчеркнул профессионализм, опыт, мастерство, высочайшую квалификацию коллектива компании, эти качества позволяют успешно реализовывать проекты, разрабатывать новые месторождения, осваивать ресурсы на Ямале и арктическом шельфе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Премьер-министр оценил работу компании в социальной сфере. "Компания ведёт большую просветительскую и благотворительную деятельность, воплощает в жизнь множество программ, направленных на развитие территорий и благоустройство городов, оказывает помощь ветеранам и детям-сиротам, восстанавливает храмы, объекты культурного наследия, строит спортивную инфраструктуру, проводит общероссийские чемпионаты и соревнования", - добавил он. Мишустин пожелал коллективу и ветеранам "Газпрома" крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо отрасли и России.
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экономика, россия, ямал, восточная сибирь, михаил мишустин, газпром
Экономика, Россия, Ямал, Восточная Сибирь, Михаил Мишустин, Газпром
11:21 17.02.2023
 
Мишустин поздравил "Газпром" с тридцатилетием

Мишустин: "Газпром" прошел путь от газового концерна до транснациональной корпорации

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил "Газпром" с 30-летием, отметив, что компания прошла путь от государственного газового концерна до крупнейшей транснациональной корпорации, сообщается на сайте кабмина.
"Искренне поздравляю коллектив ПАО "Газпром" с 30-летним юбилеем. За эти десятилетия вами пройден огромный путь – от государственного газового концерна до крупнейшей транснациональной корпорации", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Газпром Алексеем Миллером - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
00:07
Путин заслушает доклад о работе "Газпрома"
Мишустин добавил, что "Газпром" является надежным поставщиком голубого топлива российским и зарубежным потребителям. Он также подчеркнул профессионализм, опыт, мастерство, высочайшую квалификацию коллектива компании, эти качества позволяют успешно реализовывать проекты, разрабатывать новые месторождения, осваивать ресурсы на Ямале и арктическом шельфе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Премьер-министр оценил работу компании в социальной сфере. "Компания ведёт большую просветительскую и благотворительную деятельность, воплощает в жизнь множество программ, направленных на развитие территорий и благоустройство городов, оказывает помощь ветеранам и детям-сиротам, восстанавливает храмы, объекты культурного наследия, строит спортивную инфраструктуру, проводит общероссийские чемпионаты и соревнования", - добавил он.
Мишустин пожелал коллективу и ветеранам "Газпрома" крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо отрасли и России.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
02:02
ПАО "Газпром"
 
ЭкономикаРоссияЯмалВосточная СибирьМихаил МишустинГазпром
 
 
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