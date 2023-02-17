https://ria.ru/20230217/gazprom-1852610103.html

Мишустин поздравил "Газпром" с тридцатилетием

Мишустин поздравил "Газпром" с тридцатилетием - РИА Новости, 17.02.2023

Мишустин поздравил "Газпром" с тридцатилетием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил "Газпром" с 30-летием, отметив, что компания прошла путь от государственного газового концерна до крупнейшей... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:21

2023-02-17T11:21

2023-02-17T11:21

экономика

россия

ямал

восточная сибирь

михаил мишустин

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_0:72:2849:1676_1920x0_80_0_0_e2d80f67d26970580668ee100fac29ce.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил "Газпром" с 30-летием, отметив, что компания прошла путь от государственного газового концерна до крупнейшей транснациональной корпорации, сообщается на сайте кабмина. "Искренне поздравляю коллектив ПАО "Газпром" с 30-летним юбилеем. За эти десятилетия вами пройден огромный путь – от государственного газового концерна до крупнейшей транснациональной корпорации", - говорится в сообщении. Мишустин добавил, что "Газпром" является надежным поставщиком голубого топлива российским и зарубежным потребителям. Он также подчеркнул профессионализм, опыт, мастерство, высочайшую квалификацию коллектива компании, эти качества позволяют успешно реализовывать проекты, разрабатывать новые месторождения, осваивать ресурсы на Ямале и арктическом шельфе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Премьер-министр оценил работу компании в социальной сфере. "Компания ведёт большую просветительскую и благотворительную деятельность, воплощает в жизнь множество программ, направленных на развитие территорий и благоустройство городов, оказывает помощь ветеранам и детям-сиротам, восстанавливает храмы, объекты культурного наследия, строит спортивную инфраструктуру, проводит общероссийские чемпионаты и соревнования", - добавил он. Мишустин пожелал коллективу и ветеранам "Газпрома" крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо отрасли и России.

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852554423.html

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html

россия

ямал

восточная сибирь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ямал, восточная сибирь, михаил мишустин, газпром