https://ria.ru/20230217/gazoprovod-1852586671.html

В Москве началась реконструкция Голутвинского подводного газопровода

В Москве началась реконструкция Голутвинского подводного газопровода - РИА Новости, 17.02.2023

В Москве началась реконструкция Голутвинского подводного газопровода

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:30

2023-02-17T09:30

2023-02-17T09:30

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на восьми сооружениях уже завершены, продолжается обновление еще двух дюкеров - Фрунзенского и Щукинского, приступили к комплексной реконструкции Голутвинского", - отметил Бирюков. Он добавил, что дюкер был построен в 1956 году. Его протяженность составляет 132 метра. Этот объект обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей столицы - старейшую тепловую станцию ГЭС-1. Заммэра пояснил, что при проведении реконструкции применяется новая технология укладки подводных газопроводов. Он отметил, что при реконструкции Голутвинского дюкера проведут прокладку трубопровода в герметичных футлярах диаметром 1020 миллиметров, проходческие работы выполнят методом микротоннелирования. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все обновленные дюкеры оснащаются автоматическими запорными устройствами, с помощью которых можно при необходимости в течение двух минут перекрыть газ дистанционно. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что при проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности и позволяют обеспечить надежную эксплуатацию сетей. Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине 2024 года.

https://ria.ru/20230203/gazoprovod-1849486274.html

https://realty.ria.ru/20230214/mosgaz-1851882569.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков