https://ria.ru/20230217/gazoprovod-1852586671.html
В Москве началась реконструкция Голутвинского подводного газопровода
В Москве началась реконструкция Голутвинского подводного газопровода - РИА Новости, 17.02.2023
В Москве началась реконструкция Голутвинского подводного газопровода
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:30
2023-02-17T09:30
2023-02-17T09:30
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на восьми сооружениях уже завершены, продолжается обновление еще двух дюкеров - Фрунзенского и Щукинского, приступили к комплексной реконструкции Голутвинского", - отметил Бирюков. Он добавил, что дюкер был построен в 1956 году. Его протяженность составляет 132 метра. Этот объект обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей столицы - старейшую тепловую станцию ГЭС-1. Заммэра пояснил, что при проведении реконструкции применяется новая технология укладки подводных газопроводов. Он отметил, что при реконструкции Голутвинского дюкера проведут прокладку трубопровода в герметичных футлярах диаметром 1020 миллиметров, проходческие работы выполнят методом микротоннелирования. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все обновленные дюкеры оснащаются автоматическими запорными устройствами, с помощью которых можно при необходимости в течение двух минут перекрыть газ дистанционно. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что при проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности и позволяют обеспечить надежную эксплуатацию сетей. Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине 2024 года.
https://ria.ru/20230203/gazoprovod-1849486274.html
https://realty.ria.ru/20230214/mosgaz-1851882569.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве началась реконструкция Голутвинского подводного газопровода
Бирюков: работы по реконструкции Голутвинского подводного газопровода стартовали в Москве
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции подводного газопровода "Голутвинский" в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на восьми сооружениях уже завершены, продолжается обновление еще двух дюкеров - Фрунзенского и Щукинского, приступили к комплексной реконструкции Голутвинского", - отметил Бирюков.
Он добавил, что дюкер был построен в 1956 году. Его протяженность составляет 132 метра. Этот объект обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей столицы - старейшую тепловую станцию ГЭС-1.
Заммэра пояснил, что при проведении реконструкции применяется новая технология укладки подводных газопроводов.
"Если раньше по дну реки делались специальные углубления, в которые укладывали трубопровод, то сегодня прокладываем сети на глубине более 10 метров под дном в многослойной защите. Это существенно снижает затраты на эксплуатацию, срок службы таких газопроводов составляет более 40 лет", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что при реконструкции Голутвинского дюкера проведут прокладку трубопровода в герметичных футлярах диаметром 1020 миллиметров, проходческие работы выполнят методом микротоннелирования.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все обновленные дюкеры оснащаются автоматическими запорными устройствами, с помощью которых можно при необходимости в течение двух минут перекрыть газ дистанционно.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что при проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности и позволяют обеспечить надежную эксплуатацию сетей.
Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируется во второй половине 2024 года.