https://ria.ru/20230217/gaz-1852669029.html

Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа

Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа - РИА Новости, 17.02.2023

Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа

Прирост потребления газа в будущем придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:53

2023-02-17T13:53

2023-02-17T13:53

экономика

китай

россия

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Прирост потребления газа в будущем придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, заявил президент России Владимир Путин. "Предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а в ближайшие 20 лет, по экспертным оценкам, прибавит еще как минимум 20%, а может, и больше. В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной. Причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную республику, имея ввиду темпы роста ее экономики", - сказал Путин на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".

https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, владимир путин, газпром