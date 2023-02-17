https://ria.ru/20230217/gaz-1852669029.html
Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа
Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа - РИА Новости, 17.02.2023
Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа
Прирост потребления газа в будущем придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:53
2023-02-17T13:53
2023-02-17T13:53
экономика
китай
россия
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Прирост потребления газа в будущем придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, заявил президент России Владимир Путин. "Предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а в ближайшие 20 лет, по экспертным оценкам, прибавит еще как минимум 20%, а может, и больше. В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной. Причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную республику, имея ввиду темпы роста ее экономики", - сказал Путин на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".
https://ria.ru/20230217/gazprom-1852120243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, владимир путин, газпром
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин, Газпром
Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа
Путин: прирост потребления газа в будущем придется на Азиатско-Тихоокеанский регион и КНР
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Прирост потребления газа в будущем придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, заявил президент России Владимир Путин.
"Предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а в ближайшие 20 лет, по экспертным оценкам, прибавит еще как минимум 20%, а может, и больше. В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной. Причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную республику, имея ввиду темпы роста ее экономики", - сказал Путин на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".