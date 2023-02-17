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Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа
Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа - РИА Новости, 17.02.2023
Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа
Прирост потребления газа в будущем придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:53
2023-02-17T13:53
экономика
китай
россия
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Прирост потребления газа в будущем придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, заявил президент России Владимир Путин. "Предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а в ближайшие 20 лет, по экспертным оценкам, прибавит еще как минимум 20%, а может, и больше. В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной. Причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную республику, имея ввиду темпы роста ее экономики", - сказал Путин на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".
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экономика, китай, россия, владимир путин, газпром
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин, Газпром
13:53 17.02.2023
 
Путин назвал регионы, где ожидается прирост потребления газа

Путин: прирост потребления газа в будущем придется на Азиатско-Тихоокеанский регион и КНР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСтарт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром"
Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО Газпром - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Прирост потребления газа в будущем придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, заявил президент России Владимир Путин.
"Предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а в ближайшие 20 лет, по экспертным оценкам, прибавит еще как минимум 20%, а может, и больше. В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной. Причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную республику, имея ввиду темпы роста ее экономики", - сказал Путин на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
02:02
ПАО "Газпром"
 
ЭкономикаКитайРоссияВладимир ПутинГазпром
 
 
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