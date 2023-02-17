Глава Евросовета заявил, что не отказывается от контактов с Путиным
Глава Евросовета Мишель заявил, что давно не общался с Путиным, но не исключает диалога
Глава Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не контактировал с президентом России Владимиром Путиным с лета прошлого года, однако подчеркнул, что "ничего не исключает и ни от чего не отгораживается".
"На моем уровне с Владимиром Путиным переговоры были до лета прошлого года. У меня было три очень долгих телефонных разговора... в конце февраля", - рассказал он в интервью бельгийскому телеканалу LN24. По его словам, позднее, с развитием конфликта он решил, что такие переговоры на данный момент не приносят достаточной пользы. "Но я ничего не исключаю и ни от чего не отгораживаюсь", - указал Мишель.
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По словам главы Евросовета, переговоры с Путиным "позволили поддержать решение гуманитарных вопросов, попытаться облегчить контакты по линии ООН для обеспечения ядерной безопасности". Он также подчеркнул, что "готов взять на себя ответственность", и что ему не нужно единогласие членов ЕС, чтобы совершить такой телефонный звонок, "если он будет необходим". При этом Мишель добавил, что такой шаг он бы согласовал "с партнерами в ЕС и украинцами".
Говоря о новом пакете антироссийских санкций ЕС, Мишель рассказал, что в пакете два основных сюжета: "это пропагандисты, которые подпитывают чувства в поддержку этой войны, - мы должны этому противостоять. Другое направление – это вновь попытаться хирургическим методом остановить военную машину".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.