https://ria.ru/20230217/evrosovet-1852669723.html

Глава Евросовета заявил, что не отказывается от контактов с Путиным

Глава Евросовета заявил, что не отказывается от контактов с Путиным - РИА Новости, 17.02.2023

Глава Евросовета заявил, что не отказывается от контактов с Путиным

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не контактировал с президентом России Владимиром Путиным с лета прошлого года, однако подчеркнул, что "ничего не... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:56

2023-02-17T13:56

2023-02-17T13:56

в мире

евросовет

евросоюз

шарль мишель

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не контактировал с президентом России Владимиром Путиным с лета прошлого года, однако подчеркнул, что "ничего не исключает и ни от чего не отгораживается". "На моем уровне с Владимиром Путиным переговоры были до лета прошлого года. У меня было три очень долгих телефонных разговора... в конце февраля", - рассказал он в интервью бельгийскому телеканалу LN24. По его словам, позднее, с развитием конфликта он решил, что такие переговоры на данный момент не приносят достаточной пользы. "Но я ничего не исключаю и ни от чего не отгораживаюсь", - указал Мишель. По словам главы Евросовета, переговоры с Путиным "позволили поддержать решение гуманитарных вопросов, попытаться облегчить контакты по линии ООН для обеспечения ядерной безопасности". Он также подчеркнул, что "готов взять на себя ответственность", и что ему не нужно единогласие членов ЕС, чтобы совершить такой телефонный звонок, "если он будет необходим". При этом Мишель добавил, что такой шаг он бы согласовал "с партнерами в ЕС и украинцами". Говоря о новом пакете антироссийских санкций ЕС, Мишель рассказал, что в пакете два основных сюжета: "это пропагандисты, которые подпитывают чувства в поддержку этой войны, - мы должны этому противостоять. Другое направление – это вновь попытаться хирургическим методом остановить военную машину". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221028/putin-1827405161.html

https://ria.ru/20230216/evropa-1852388728.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросовет, евросоюз, шарль мишель, владимир путин, россия, санкции в отношении россии