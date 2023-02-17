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В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами - РИА Новости, 17.02.2023
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В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами
В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами - РИА Новости, 17.02.2023
В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами
Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали в пятницу с цокольного этажа здания из-за мужчины с подозрительными предметами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:35
2023-02-17T12:35
москва
курский вокзал
происшествия
ржд
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали в пятницу с цокольного этажа здания из-за мужчины с подозрительными предметами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Представитель экстренных служб столицы ранее рассказал РИА Новости, что полиция задержала на Курском вокзале мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами. "Сегодня при проходе рамки металлоискателя в Москве на Курском вокзале сотрудники полиции задержали до выяснения обстоятельств мужчину, имевшего при себе подозрительные предметы. В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация пассажиров с цокольного этажа здания", - сообщили в РЖД. Там добавили, что на период работы экстренных служб вход в цокольный этаж закрыт. Пассажиры электропоездов Курского направления и МЦД-2 могут воспользоваться альтернативными входами и выходами на платформы.
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москва, курский вокзал, происшествия, ржд
Москва, Курский вокзал, Происшествия, РЖД
12:35 17.02.2023
 
В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами

Пассажиров Курского вокзала эвакуировали из-за мужчины с противопехотными минами

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали в пятницу с цокольного этажа здания из-за мужчины с подозрительными предметами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Представитель экстренных служб столицы ранее рассказал РИА Новости, что полиция задержала на Курском вокзале мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами.
"Сегодня при проходе рамки металлоискателя в Москве на Курском вокзале сотрудники полиции задержали до выяснения обстоятельств мужчину, имевшего при себе подозрительные предметы. В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация пассажиров с цокольного этажа здания", - сообщили в РЖД.
Там добавили, что на период работы экстренных служб вход в цокольный этаж закрыт. Пассажиры электропоездов Курского направления и МЦД-2 могут воспользоваться альтернативными входами и выходами на платформы.
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