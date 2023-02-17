https://ria.ru/20230217/evakuatsiya-1852639480.html
В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами
В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами - РИА Новости, 17.02.2023
В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами
Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали в пятницу с цокольного этажа здания из-за мужчины с подозрительными предметами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:35
2023-02-17T12:35
2023-02-17T12:35
москва
курский вокзал
происшествия
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали в пятницу с цокольного этажа здания из-за мужчины с подозрительными предметами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Представитель экстренных служб столицы ранее рассказал РИА Новости, что полиция задержала на Курском вокзале мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами. "Сегодня при проходе рамки металлоискателя в Москве на Курском вокзале сотрудники полиции задержали до выяснения обстоятельств мужчину, имевшего при себе подозрительные предметы. В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация пассажиров с цокольного этажа здания", - сообщили в РЖД. Там добавили, что на период работы экстренных служб вход в цокольный этаж закрыт. Пассажиры электропоездов Курского направления и МЦД-2 могут воспользоваться альтернативными входами и выходами на платформы.
https://ria.ru/20230216/kazan-1852356399.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, курский вокзал, происшествия, ржд
Москва, Курский вокзал, Происшествия, РЖД
В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами
Пассажиров Курского вокзала эвакуировали из-за мужчины с противопехотными минами
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали в пятницу с цокольного этажа здания из-за мужчины с подозрительными предметами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Представитель экстренных служб столицы ранее рассказал РИА Новости, что полиция задержала на Курском вокзале мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами.
"Сегодня при проходе рамки металлоискателя в Москве на Курском вокзале сотрудники полиции задержали до выяснения обстоятельств мужчину, имевшего при себе подозрительные предметы. В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация пассажиров с цокольного этажа здания", - сообщили в РЖД
.
Там добавили, что на период работы экстренных служб вход в цокольный этаж закрыт. Пассажиры электропоездов Курского направления и МЦД-2 могут воспользоваться альтернативными входами и выходами на платформы.