https://ria.ru/20230217/evakuatsiya-1852639480.html

В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами

В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами - РИА Новости, 17.02.2023

В Москве эвакуировали Курский вокзал из-за мужчины с минами

Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали в пятницу с цокольного этажа здания из-за мужчины с подозрительными предметами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:35

2023-02-17T12:35

2023-02-17T12:35

москва

курский вокзал

происшествия

ржд

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Пассажиров Курского вокзала Москвы эвакуировали в пятницу с цокольного этажа здания из-за мужчины с подозрительными предметами, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Представитель экстренных служб столицы ранее рассказал РИА Новости, что полиция задержала на Курском вокзале мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами. "Сегодня при проходе рамки металлоискателя в Москве на Курском вокзале сотрудники полиции задержали до выяснения обстоятельств мужчину, имевшего при себе подозрительные предметы. В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация пассажиров с цокольного этажа здания", - сообщили в РЖД. Там добавили, что на период работы экстренных служб вход в цокольный этаж закрыт. Пассажиры электропоездов Курского направления и МЦД-2 могут воспользоваться альтернативными входами и выходами на платформы.

https://ria.ru/20230216/kazan-1852356399.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, курский вокзал, происшествия, ржд