В Нижегородской области оценили объем финансирования экономики в 2022 году
В Нижегородской области на поддержку экономики направили более 150 миллиардов рублей
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Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Более 150 миллиардов рублей направлено на поддержку экономики Нижегородской области в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Об этом стало известно на расширенном совещании по итогам работы областного министерства экономического развития и инвестиций в 2022 году.
"Общий объем поддержки, которую получила экономика региона, очень серьезный. Мы активно включались в федеральные программы, вырабатывали меры с учетом мнений отраслевых ведомств, самих предприятий. Можно с уверенностью сказать, что все меры были своевременными: снижение налоговой нагрузки для пострадавших отраслей, помощь с импортом, упрощение административных процедур", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал, что предприятиям для адаптации к непростому периоду нужны были доступные деньги, поэтому востребованными стали федеральные программы льготного кредитования как малого бизнеса, так и системообразующих предприятий.
"Из региональных средств с учетом налоговых льгот на поддержку экономики мы выделили примерно 5 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную поддержку граждан и рынка труда, поддержку промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, ИТ-сектора и предпринимателей", - отметил замглавы региона.
Подчеркивается, что благодаря реализованным на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки экономическая ситуация смогла стабилизироваться. "ВРП сложился на уровне 100,1%. Среднедушевые денежные доходы и зарплата в действующих ценах также выросли, в реальном выражении есть незначительное снижение. Индекс потребительских цен в регионе составил 111,5% к декабрю предыдущего года, что лучше показателей по стране в целом (РФ - 111,9%)", - говорится в сообщении.