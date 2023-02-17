https://ria.ru/20230217/dtp-1852598231.html

В Самарской области произошло крупное ДТП

В Самарской области произошло крупное ДТП - РИА Новости, 17.02.2023

В Самарской области произошло крупное ДТП

Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на трассе в Самарской области, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:36

2023-02-17T10:36

2023-02-17T10:36

происшествия

авто

самарская область

дтп

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САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на трассе в Самарской области, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. По данным полиции, ночью 17 февраля водитель за рулем грузового автомобиля MAN, буксируя на жесткой сцепке еще один грузовик MAN, двигался по трассе М-5 "Урал" и на 895,5 километре выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN с прицепом. "Водитель автомобиля MAN, который осуществлял буксировку автомобиля, погиб, пассажир доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован", - говорится в сообщении. По информации ГУМВД, через пять минут из-за предыдущего ДТП на том же месте произошла еще одна авария, в которой столкнулись шесть автомобилей, среди них грузовики и две "Газели". В результате ДТП пострадал водитель одного из грузовых автомобилей. В полиции добавили, что в настоящее время затора на трассе нет, проезд свободный.

https://ria.ru/20230216/znamenitosti-1852352763.html

https://ria.ru/20230209/dtp-1850866639.html

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происшествия, авто, самарская область, дтп, россия