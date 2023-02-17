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В Самарской области произошло крупное ДТП - РИА Новости, 17.02.2023
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В Самарской области произошло крупное ДТП
В Самарской области произошло крупное ДТП - РИА Новости, 17.02.2023
В Самарской области произошло крупное ДТП
Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на трассе в Самарской области, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:36
2023-02-17T10:36
происшествия
авто
самарская область
дтп
россия
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САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на трассе в Самарской области, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. По данным полиции, ночью 17 февраля водитель за рулем грузового автомобиля MAN, буксируя на жесткой сцепке еще один грузовик MAN, двигался по трассе М-5 "Урал" и на 895,5 километре выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN с прицепом. "Водитель автомобиля MAN, который осуществлял буксировку автомобиля, погиб, пассажир доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован", - говорится в сообщении. По информации ГУМВД, через пять минут из-за предыдущего ДТП на том же месте произошла еще одна авария, в которой столкнулись шесть автомобилей, среди них грузовики и две "Газели". В результате ДТП пострадал водитель одного из грузовых автомобилей. В полиции добавили, что в настоящее время затора на трассе нет, проезд свободный.
https://ria.ru/20230216/znamenitosti-1852352763.html
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происшествия, авто, самарская область, дтп, россия
Происшествия, Авто, Самарская область, ДТП, Россия
10:36 17.02.2023
 
В Самарской области произошло крупное ДТП

В Самарской области девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на трассе, погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на трассе в Самарской области, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
По данным полиции, ночью 17 февраля водитель за рулем грузового автомобиля MAN, буксируя на жесткой сцепке еще один грузовик MAN, двигался по трассе М-5 "Урал" и на 895,5 километре выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN с прицепом.
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"Водитель автомобиля MAN, который осуществлял буксировку автомобиля, погиб, пассажир доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован", - говорится в сообщении.
По информации ГУМВД, через пять минут из-за предыдущего ДТП на том же месте произошла еще одна авария, в которой столкнулись шесть автомобилей, среди них грузовики и две "Газели". В результате ДТП пострадал водитель одного из грузовых автомобилей.
В полиции добавили, что в настоящее время затора на трассе нет, проезд свободный.
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