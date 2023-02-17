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Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/doroga-1852790178.html
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света - РИА Новости, 17.02.2023
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:18
2023-02-17T22:54
в мире
киев
украина
укрэнерго
дтэк
специальная военная операция на украине
владимир путин
денис шмыгаль
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света, пишет издание "Страна.ua"."Киевляне перекрыли дорогу на Софиевской Борщаговке, возле ЖК "Барселона", из-за отключения света", — говорится в публикации.СМИ публикует видео из местных Telegram-каналов, на котором видно, как люди перекрывают проезжую часть. Некоторые из окружающих домов при этом освещены. Накануне глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что прямой ущерб энергосистеме от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами. По его словам, в последнее время энергетикам удалось улучшить ситуацию с энергоснабжением, но еще рано оценивать ее как стабильную. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить энергосистему сейчас невозможно.
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в мире, киев, украина, укрэнерго, дтэк, владимир путин, денис шмыгаль
В мире, Киев, Украина, Укрэнерго, ДТЭК, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Денис Шмыгаль
21:18 17.02.2023 (обновлено: 22:54 17.02.2023)
 
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света

Страна.ua: в Киеве люди перекрыли дорогу из-за отключений света

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света, пишет издание "Страна.ua".
"Киевляне перекрыли дорогу на Софиевской Борщаговке, возле ЖК "Барселона", из-за отключения света", — говорится в публикации.
СМИ публикует видео из местных Telegram-каналов, на котором видно, как люди перекрывают проезжую часть. Некоторые из окружающих домов при этом освещены.
Накануне глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что прямой ущерб энергосистеме от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами. По его словам, в последнее время энергетикам удалось улучшить ситуацию с энергоснабжением, но еще рано оценивать ее как стабильную.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить энергосистему сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаУкрэнергоДТЭКВладимир ПутинДенис Шмыгаль
 
 
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