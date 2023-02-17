https://ria.ru/20230217/doroga-1852790178.html

Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света

Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света - РИА Новости, 17.02.2023

Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света

Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:18

2023-02-17T21:18

2023-02-17T22:54

в мире

киев

украина

укрэнерго

дтэк

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света, пишет издание "Страна.ua"."Киевляне перекрыли дорогу на Софиевской Борщаговке, возле ЖК "Барселона", из-за отключения света", — говорится в публикации.СМИ публикует видео из местных Telegram-каналов, на котором видно, как люди перекрывают проезжую часть. Некоторые из окружающих домов при этом освещены. Накануне глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что прямой ущерб энергосистеме от российских ударов составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами. По его словам, в последнее время энергетикам удалось улучшить ситуацию с энергоснабжением, но еще рано оценивать ее как стабильную. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, киев, украина, укрэнерго, дтэк, владимир путин, денис шмыгаль