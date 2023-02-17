12:06 17.02.2023 (обновлено: 12:15 17.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 27 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.40 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Чуть позже СЦКК добавил, что украинские войска выпустили еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки со стороны Авдеевки.
Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.