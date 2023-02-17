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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/donbass-1852629438.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:06
2023-02-17T12:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.40 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Чуть позже СЦКК добавил, что украинские войска выпустили еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки со стороны Авдеевки.Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
донецк
макеевка
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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:06 17.02.2023 (обновлено: 12:15 17.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 27 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.40 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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Чуть позже СЦКК добавил, что украинские войска выпустили еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки со стороны Авдеевки.
Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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