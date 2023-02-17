https://ria.ru/20230217/dodon-1852755851.html

Высшая судебная палата Молдавии оставила экс-президента Додона на свободе

Высшая судебная палата Молдавии оставила экс-президента Додона на свободе - РИА Новости, 17.02.2023

Высшая судебная палата Молдавии оставила экс-президента Додона на свободе

Высшая судебная палата Молдавии отклонила в пятницу запрос прокуратуры о возвращении экс-президента Игоря Додона под домашний арест, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:27

2023-02-17T18:27

2023-02-17T18:27

молдавия

игорь додон

владимир плахотнюк

в мире

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КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии отклонила в пятницу запрос прокуратуры о возвращении экс-президента Игоря Додона под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры обратились в суд с просьбой вернуть Додона под домашний арест, поскольку подозревают, что он может попытаться покинуть страну. Пленум судей принял решение отклонить запрос прокуроров и оставить Додона под судебным контролем. "Мы подчинимся решению суда, будем его соблюдать. Мы предпринимаем все меры, чтобы подсудимый оставался на территории страны, а также присутствовал на всех судебных заседаниях", - заявил журналистам прокурор Петр Ярмалюк. В середине ноября Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Весной 2022 года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

https://ria.ru/20230216/protsedura-1852484425.html

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молдавия, игорь додон, владимир плахотнюк, в мире