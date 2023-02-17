https://ria.ru/20230217/dey-1852773002.html

Выгуливавшая теленка американка рассказала о чувствах к полицейскому

Выгуливавшая теленка американка рассказала о чувствах к полицейскому - РИА Новости, 17.02.2023

Выгуливавшая теленка американка рассказала о чувствах к полицейскому

Выгуливавшая теленка на Красной площади Алисия Дей призналась, что испытывает чувства к полицейскому, с которым она познакомилась в спецприемнике. Об этом... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:32

2023-02-17T19:32

2023-02-17T20:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Выгуливавшая теленка на Красной площади Алисия Дей призналась, что испытывает чувства к полицейскому, с которым она познакомилась в спецприемнике. Об этом девушка рассказала РИА Новости.По словам Дей, сейчас они много переписываются. Кроме того, американка планирует оспорить решение о запрете на въезд в Россию именно из-за возлюбленного.В конце января Алисия Дей попыталась прогуляться с теленком на Красной площади. Суд арестовал ее на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей по двум протоколам о проведении несанкционированной акции и сопротивлении полиции. Сейчас девушка находится в Стамбуле, ей запретили въезд в Россию на 40 лет, но она планирует обжаловать это решение.Как ранее американка рассказала журналистам, ее питомца зовут Доктор Теленок, она купила его на "Авито" и "хотела показать Красную площадь, а потом отправить в приют, где животное жило бы до старости". Свой поступок Дей объяснила любовью к животным.

https://ria.ru/20230201/telenok-1849003006.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, сша, россия, общество, стамбул, авито