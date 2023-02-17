19:32 17.02.2023 (обновлено: 20:00 17.02.2023)
Выгуливавшая теленка американка рассказала о чувствах к полицейскому
Американка Дей, выгуливавшая теленка в центре Москвы, рассказала о чувствах к полицейскому
© РИА НовостиГражданка США Алисия Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, в Тверском суде Москвы
Гражданка США Алисия Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, в Тверском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Выгуливавшая теленка на Красной площади Алисия Дей призналась, что испытывает чувства к полицейскому, с которым она познакомилась в спецприемнике. Об этом девушка рассказала РИА Новости.
"Он мне очень помог. Потому что когда я вышла, мне нужно было сделать перевод своего паспорта и подписать доверенность. <...> Я не могу скрывать свое большое счастье, это просто для меня невозможно", — поделилась она.
По словам Дей, сейчас они много переписываются. Кроме того, американка планирует оспорить решение о запрете на въезд в Россию именно из-за возлюбленного.
В конце января Алисия Дей попыталась прогуляться с теленком на Красной площади. Суд арестовал ее на 13 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей по двум протоколам о проведении несанкционированной акции и сопротивлении полиции. Сейчас девушка находится в Стамбуле, ей запретили въезд в Россию на 40 лет, но она планирует обжаловать это решение.
Как ранее американка рассказала журналистам, ее питомца зовут Доктор Теленок, она купила его на "Авито" и "хотела показать Красную площадь, а потом отправить в приют, где животное жило бы до старости". Свой поступок Дей объяснила любовью к животным.
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