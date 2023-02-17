20:02 17.02.2023 (обновлено: 21:35 17.02.2023)
Китай призвал Запад обсудить с Россией создание архитектуры безопасности
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал Москву и Киев прекратить огонь и начать переговоры
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Архивное фото
ООН, 17 фев — РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Запад обсудить с Москвой создание архитектуры безопасности.
"США, ЕС и НАТО также следует сесть (за стол переговоров. — Прим. ред.) с Россией для всеобъемлющего и глубокого диалога, основанного на принципах неделимости безопасности. Им следует обсудить, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру", — подчеркнул дипломат на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.
Китайский представитель отметил, что конфликта на Украине, вероятно, можно было избежать при выполнении Минских соглашений.
"Если бы все положения Минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня", — обратил внимание Чжан Цзюнь.
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По его словам, украинский кризис стал кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с расширением НАТО на восток со времен холодной войны.
"Стремление к абсолютной безопасности, а также политической исключительности и сдерживанию силой определенной стороны — вот корень причины, по которой Европа переживает тяжелое положение в сфере безопасности", — сказал дипломат.
Постпред КНР также подтвердил приверженность страны к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
"Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, как можно скорее", — уточнил Чжан Цзюнь.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот план так и не был выполнен Киевом.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к диалогу, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день.
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