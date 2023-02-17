https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852780515.html

Китай призвал Запад обсудить с Россией создание архитектуры безопасности

Китай призвал Запад обсудить с Россией создание архитектуры безопасности - РИА Новости, 17.02.2023

Китай призвал Запад обсудить с Россией создание архитектуры безопасности

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Запад обсудить с Москвой создание архитектуры безопасности. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T20:02

2023-02-17T20:02

2023-02-17T21:35

в мире

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чжан цзюнь

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ООН, 17 фев — РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Запад обсудить с Москвой создание архитектуры безопасности.Китайский представитель отметил, что конфликта на Украине, вероятно, можно было избежать при выполнении Минских соглашений."Если бы все положения Минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня", — обратил внимание Чжан Цзюнь.По его словам, украинский кризис стал кульминацией конфликтов в сфере безопасности в Европе, тесно связанных с расширением НАТО на восток со времен холодной войны.Постпред КНР также подтвердил приверженность страны к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине."Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, как можно скорее", — уточнил Чжан Цзюнь. Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот план так и не был выполнен Киевом.В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва готова к диалогу, так как стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день.

https://ria.ru/20230216/kitay-1852299356.html

https://ria.ru/20230217/oon-1852772207.html

https://ria.ru/20230213/peregovory-1851668736.html

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