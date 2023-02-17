Рейтинг@Mail.ru
"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/bezhentsy-1852565717.html
"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины
"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины - РИА Новости, 17.02.2023
"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины
Бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, никто не рад, им нужно вернуться домой, заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:58
2023-02-17T05:07
в мире
польша
украина
россия
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a03ad8e265a5e0d21f977626d2855514.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, никто не рад, им нужно вернуться домой, заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.Он также добавил, что приезжие бандеровцы восхваляют ОУН-УПА*, члены которой ответственны за "убийства сотен тысяч гражданских, &lt;...&gt; чьи кости и по сей день лежат в безымянных, неосвященных могилах".Журналист также отметил, что проблема неонацистских взглядов со стороны приезжих украинцев будет только нарастать, и что в Польше не место тем, "кто боготворит убийц наших братьев"."Не очень уважаемые бандеровцы, если вы так восхищаетесь своим "батькой Бандерой", если вы так хотите идти по стопам "героев из УПА*", то у меня есть для вас простой совет. Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады", — заключил Пяста.С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом более пяти миллионов человек уже уехали обратно.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230120/polyaki-1846257710.html
https://ria.ru/20230126/general-1847585305.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
В мире, Польша, Украина, Россия, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
04:58 17.02.2023 (обновлено: 05:07 17.02.2023)
 
"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины

Myśl Polska: наплыв бандеровцев из Украины в Польшу должен прекратиться

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, никто не рад, им нужно вернуться домой, заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
"Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими. Это люди, которые ненавидят Польшу, поляков и все польское", — написал автор.
Он также добавил, что приезжие бандеровцы восхваляют ОУН-УПА*, члены которой ответственны за "убийства сотен тысяч гражданских, <...> чьи кости и по сей день лежат в безымянных, неосвященных могилах".
Журналист также отметил, что проблема неонацистских взглядов со стороны приезжих украинцев будет только нарастать, и что в Польше не место тем, "кто боготворит убийц наших братьев".
Городская площадь Кракова - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 14:16
Поляки потребовали выгнать украинских беженцев из-за "оккупации Кракова"
"Не очень уважаемые бандеровцы, если вы так восхищаетесь своим "батькой Бандерой", если вы так хотите идти по стопам "героев из УПА*", то у меня есть для вас простой совет. Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады", — заключил Пяста.
С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом более пяти миллионов человек уже уехали обратно.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 14:04
Поляки приструнили генерала после его слов об Украине и России
 
В миреПольшаУкраинаРоссияУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала