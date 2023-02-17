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"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины
"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины - РИА Новости, 17.02.2023
"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины
Бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, никто не рад, им нужно вернуться домой, заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:58
2023-02-17T04:58
2023-02-17T05:07
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украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, никто не рад, им нужно вернуться домой, заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.Он также добавил, что приезжие бандеровцы восхваляют ОУН-УПА*, члены которой ответственны за "убийства сотен тысяч гражданских, <...> чьи кости и по сей день лежат в безымянных, неосвященных могилах".Журналист также отметил, что проблема неонацистских взглядов со стороны приезжих украинцев будет только нарастать, и что в Польше не место тем, "кто боготворит убийц наших братьев"."Не очень уважаемые бандеровцы, если вы так восхищаетесь своим "батькой Бандерой", если вы так хотите идти по стопам "героев из УПА*", то у меня есть для вас простой совет. Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады", — заключил Пяста.С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом более пяти миллионов человек уже уехали обратно.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230120/polyaki-1846257710.html
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в мире, польша, украина, россия, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
В мире, Польша, Украина, Россия, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
04:58 17.02.2023 (обновлено: 05:07 17.02.2023)
"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины
Myśl Polska: наплыв бандеровцев из Украины в Польшу должен прекратиться