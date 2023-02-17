https://ria.ru/20230217/bezhentsy-1852565717.html

"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины

"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины - РИА Новости, 17.02.2023

"Вам здесь не рады": в Польше обратились к бандеровцам, прибывшим с Украины

Бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, никто не рад, им нужно вернуться домой, заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T04:58

2023-02-17T04:58

2023-02-17T05:07

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, никто не рад, им нужно вернуться домой, заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.Он также добавил, что приезжие бандеровцы восхваляют ОУН-УПА*, члены которой ответственны за "убийства сотен тысяч гражданских, <...> чьи кости и по сей день лежат в безымянных, неосвященных могилах".Журналист также отметил, что проблема неонацистских взглядов со стороны приезжих украинцев будет только нарастать, и что в Польше не место тем, "кто боготворит убийц наших братьев"."Не очень уважаемые бандеровцы, если вы так восхищаетесь своим "батькой Бандерой", если вы так хотите идти по стопам "героев из УПА*", то у меня есть для вас простой совет. Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады", — заключил Пяста.С начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Польшу прибыли более семи миллионов украинцев. Статус беженца дает им право получать разнообразную материальную помощь. При этом более пяти миллионов человек уже уехали обратно.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230120/polyaki-1846257710.html

https://ria.ru/20230126/general-1847585305.html

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в мире, польша, украина, россия, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов