https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852769149.html
Белоруссия предупредила Польшу об ответных шагах на деструктивные действия
Белоруссия предупредила Польшу об ответных шагах на деструктивные действия - РИА Новости, 17.02.2023
Белоруссия предупредила Польшу об ответных шагах на деструктивные действия
МИД Белоруссии заявил, что официальный Минск не оставит без внимания любые деструктивные шаги Польши и оставляет за собой право на более серьезные ответные... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:15
2023-02-17T19:15
2023-02-17T19:20
в мире
белоруссия
польша
мариуш каминьский
мид белоруссии
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что официальный Минск не оставит без внимания любые деструктивные шаги Польши и оставляет за собой право на более серьезные ответные меры. Ранее в белорусском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в республике Кшиштоф Ожанна. Дипломат был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на одностороннее решение правительства Польши закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" с польской стороны. "Беларусь и далее не планирует инициативно ухудшать условия жизни и ведения бизнеса ни своим, ни соседним гражданам. Однако любые деструктивные шаги польского правительства не будут оставлены без внимания, в этой связи оставляем за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в Минске в очередной раз призываем польское правительство "думать до принятия ответственных решений, влияющих на жизнь людей, и воспользоваться готовностью белорусской стороны к взаимоуважительному диалогу". Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для пропуска легкового транспорта и один – для грузового.
https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852748257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, Польша, Мариуш Каминьский, МИД Белоруссии
19:15 17.02.2023 (обновлено: 19:20 17.02.2023)
Белоруссия предупредила Польшу об ответных шагах на деструктивные действия
МИД Белоруссии заявил, что Минск оставляет право на более серьезный ответ на шаги Польши
МИНСК, 17 фев – РИА Новости.
МИД Белоруссии заявил
, что официальный Минск не оставит без внимания любые деструктивные шаги Польши и оставляет за собой право на более серьезные ответные меры.
Ранее в белорусском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в республике Кшиштоф Ожанна. Дипломат был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на одностороннее решение правительства Польши закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" с польской стороны.
"Беларусь и далее не планирует инициативно ухудшать условия жизни и ведения бизнеса ни своим, ни соседним гражданам. Однако любые деструктивные шаги польского правительства не будут оставлены без внимания, в этой связи оставляем за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в Минске в очередной раз призываем польское правительство "думать до принятия ответственных решений, влияющих на жизнь людей, и воспользоваться готовностью белорусской стороны к взаимоуважительному диалогу".
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский
распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для пропуска легкового транспорта и один – для грузового.