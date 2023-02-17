https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852769149.html

Белоруссия предупредила Польшу об ответных шагах на деструктивные действия

Белоруссия предупредила Польшу об ответных шагах на деструктивные действия - РИА Новости, 17.02.2023

Белоруссия предупредила Польшу об ответных шагах на деструктивные действия

МИД Белоруссии заявил, что официальный Минск не оставит без внимания любые деструктивные шаги Польши и оставляет за собой право на более серьезные ответные... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:15

2023-02-17T19:15

2023-02-17T19:20

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мариуш каминьский

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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что официальный Минск не оставит без внимания любые деструктивные шаги Польши и оставляет за собой право на более серьезные ответные меры. Ранее в белорусском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в республике Кшиштоф Ожанна. Дипломат был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на одностороннее решение правительства Польши закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" с польской стороны. "Беларусь и далее не планирует инициативно ухудшать условия жизни и ведения бизнеса ни своим, ни соседним гражданам. Однако любые деструктивные шаги польского правительства не будут оставлены без внимания, в этой связи оставляем за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в Минске в очередной раз призываем польское правительство "думать до принятия ответственных решений, влияющих на жизнь людей, и воспользоваться готовностью белорусской стороны к взаимоуважительному диалогу". Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для пропуска легкового транспорта и один – для грузового.

https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852748257.html

https://ria.ru/20230217/granitsa-1852719926.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский, мид белоруссии