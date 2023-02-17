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В Белоруссии потребовали сократить штат польского генконсульства в Гродно - РИА Новости, 17.02.2023
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В Белоруссии потребовали сократить штат польского генконсульства в Гродно
В Белоруссии потребовали сократить штат польского генконсульства в Гродно - РИА Новости, 17.02.2023
В Белоруссии потребовали сократить штат польского генконсульства в Гродно
МИД Белоруссии потребовал от Варшавы сокращения штата генконсульства в Гродно и отъезда из республики офицера связи пограничной службы Польши, сообщила... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:50
2023-02-17T18:02
в мире
польша
белоруссия
гродно
мариуш каминьский
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии потребовал от Варшавы сокращения штата генконсульства в Гродно и отъезда из республики офицера связи пограничной службы Польши, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Согласно сообщению, в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в республике Кшиштоф Ожанна, который "в цивилизованном ключе был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на антигуманное одностороннее решение правительства (премьер-министра Польши Матеуша - ред.) Моравецкого закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" с польской стороны"."Штат генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведен к количественному паритету с числом сотрудников генерального консульства Беларуси в Белостоке. Белорусская сторона также не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи пограничной службы Польши", - говорится в сообщении.Касательно представителя погранслужбы Польши, в пресс-службе подчеркнули, что белорусская сторона давала "ему шанс, однако вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов, в том числе для польских перевозчиков, на деле его активность была направлена в противоположную сторону".В МИД Белоруссии заявили, что "вся ответственность за ухудшение условий деятельности своих перевозчиков лежит на инициаторе ограничительных мер, то есть на действующем правительстве Польши".Кроме того, дипломата проинформировали, что Минском изменен режим перемещения польских грузоперевозчиков: отныне они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее через любой грузовой пункт пропуска, однако исключительно на белорусско-польском участке границы.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для легкового транспорта и один - для грузового.
https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847342544.html
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в мире, польша, белоруссия, гродно, мариуш каминьский
В мире, Польша, Белоруссия, Гродно, Мариуш Каминьский
17:50 17.02.2023 (обновлено: 18:02 17.02.2023)
 
В Белоруссии потребовали сократить штат польского генконсульства в Гродно

МИД Белоруссии потребовал от Польши сократить штат генконсульства в Гродно

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии потребовал от Варшавы сокращения штата генконсульства в Гродно и отъезда из республики офицера связи пограничной службы Польши, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Согласно сообщению, в министерство иностранных дел Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в республике Кшиштоф Ожанна, который "в цивилизованном ключе был проинформирован об ответных мерах белорусской стороны на антигуманное одностороннее решение правительства (премьер-министра Польши Матеуша - ред.) Моравецкого закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" с польской стороны".
"Штат генерального консульства Польши в Гродно должен быть приведен к количественному паритету с числом сотрудников генерального консульства Беларуси в Белостоке. Белорусская сторона также не видит смысла дальнейшего пребывания на своей территории офицера связи пограничной службы Польши", - говорится в сообщении.
Касательно представителя погранслужбы Польши, в пресс-службе подчеркнули, что белорусская сторона давала "ему шанс, однако вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов, в том числе для польских перевозчиков, на деле его активность была направлена в противоположную сторону".
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В МИД Белоруссии заявили, что "вся ответственность за ухудшение условий деятельности своих перевозчиков лежит на инициаторе ограничительных мер, то есть на действующем правительстве Польши".
Кроме того, дипломата проинформировали, что Минском изменен режим перемещения польских грузоперевозчиков: отныне они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее через любой грузовой пункт пропуска, однако исключительно на белорусско-польском участке границы.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для легкового транспорта и один - для грузового.
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