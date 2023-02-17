https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852734141.html

Белоруссия ограничит въезд польским грузовым автомобилям и тягачам

Белоруссия ограничит въезд польским грузовым автомобилям и тягачам - РИА Новости, 17.02.2023

Белоруссия ограничит въезд польским грузовым автомобилям и тягачам

Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Белоруссии, соответствующее постановление в пятницу подписал премьер-министр республики... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:15

2023-02-17T17:15

2023-02-17T17:28

белоруссия

польша

в мире

роман головченко

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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Белоруссии, соответствующее постановление в пятницу подписал премьер-министр республики Роман Головченко."Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Беларуси. Соответствующее постановление подписал Премьер. Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок Государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.Постановление принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля автодорожного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица")."При этом в целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска "Козловичи" (белорусско-польский участок), "Привалка" и "Бенякони" (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления "Берестовица-ТЛЦ" и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска "Берестовица", - пояснила пресс-служба.

https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852697201.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, польша, в мире, роман головченко