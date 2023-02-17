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Белоруссия ограничит въезд польским грузовым автомобилям и тягачам - РИА Новости, 17.02.2023
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Белоруссия ограничит въезд польским грузовым автомобилям и тягачам
Белоруссия ограничит въезд польским грузовым автомобилям и тягачам - РИА Новости, 17.02.2023
Белоруссия ограничит въезд польским грузовым автомобилям и тягачам
Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Белоруссии, соответствующее постановление в пятницу подписал премьер-министр республики... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:15
2023-02-17T17:28
белоруссия
польша
в мире
роман головченко
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Белоруссии, соответствующее постановление в пятницу подписал премьер-министр республики Роман Головченко."Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Беларуси. Соответствующее постановление подписал Премьер. Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок Государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.Постановление принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля автодорожного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица")."При этом в целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска "Козловичи" (белорусско-польский участок), "Привалка" и "Бенякони" (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления "Берестовица-ТЛЦ" и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска "Берестовица", - пояснила пресс-служба.
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белоруссия, польша, в мире, роман головченко
Белоруссия, Польша, В мире, Роман Головченко
17:15 17.02.2023 (обновлено: 17:28 17.02.2023)
 
Белоруссия ограничит въезд польским грузовым автомобилям и тягачам

Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд в Белоруссию

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкКинолог со служебной собакой досматривают автомобили в международном пункте пропуска "Урбаны"
Кинолог со служебной собакой досматривают автомобили в международном пункте пропуска Урбаны - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кинолог со служебной собакой досматривают автомобили в международном пункте пропуска "Урбаны". Архивное фото
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Белоруссии, соответствующее постановление в пятницу подписал премьер-министр республики Роман Головченко.
"Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Беларуси. Соответствующее постановление подписал Премьер. Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок Государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.
Постановление принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля автодорожного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица").
"При этом в целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска "Козловичи" (белорусско-польский участок), "Привалка" и "Бенякони" (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления "Берестовица-ТЛЦ" и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска "Берестовица", - пояснила пресс-служба.
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БелоруссияПольшаВ миреРоман Головченко
 
 
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