https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852697286.html

Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии

Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2023

Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам прошлого года с Россией достигнут беспрецедентный объем взаимной торговли товарами и услугами. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:14

2023-02-17T15:14

2023-02-17T15:59

экономика

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам прошлого года с Россией достигнут беспрецедентный объем взаимной торговли товарами и услугами."Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году (был – ред.) беспрецедентный – 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов – товарами и плюс еще услуги", - сказал Лукашенко в пятницу, встречаясь с российским коллегой Владимиром Путиным.Он также обратил внимание, что российские компании в прошлом году заказали у белорусских IT-компаний программные продукты на сумму более 300 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852712837.html

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Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин