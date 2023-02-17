https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852697286.html
Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии
Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2023
Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам прошлого года с Россией достигнут беспрецедентный объем взаимной торговли товарами и услугами. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:14
2023-02-17T15:14
2023-02-17T15:59
экономика
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам прошлого года с Россией достигнут беспрецедентный объем взаимной торговли товарами и услугами."Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году (был – ред.) беспрецедентный – 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов – товарами и плюс еще услуги", - сказал Лукашенко в пятницу, встречаясь с российским коллегой Владимиром Путиным.Он также обратил внимание, что российские компании в прошлом году заказали у белорусских IT-компаний программные продукты на сумму более 300 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852712837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
15:14 17.02.2023 (обновлено: 15:59 17.02.2023)
Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии
Лукашенко: товарооборот России и Белоруссии за 2022 год составил 50 миллиардов долларов