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Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2023
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Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии
Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии - РИА Новости, 17.02.2023
Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам прошлого года с Россией достигнут беспрецедентный объем взаимной торговли товарами и услугами. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:14
2023-02-17T15:59
экономика
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам прошлого года с Россией достигнут беспрецедентный объем взаимной торговли товарами и услугами."Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году (был – ред.) беспрецедентный – 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов – товарами и плюс еще услуги", - сказал Лукашенко в пятницу, встречаясь с российским коллегой Владимиром Путиным.Он также обратил внимание, что российские компании в прошлом году заказали у белорусских IT-компаний программные продукты на сумму более 300 миллионов долларов.
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экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
15:14 17.02.2023 (обновлено: 15:59 17.02.2023)
 
Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии

Лукашенко: товарооборот России и Белоруссии за 2022 год составил 50 миллиардов долларов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам прошлого года с Россией достигнут беспрецедентный объем взаимной торговли товарами и услугами.
"Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году (был – ред.) беспрецедентный – 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов – товарами и плюс еще услуги", - сказал Лукашенко в пятницу, встречаясь с российским коллегой Владимиром Путиным.
Он также обратил внимание, что российские компании в прошлом году заказали у белорусских IT-компаний программные продукты на сумму более 300 миллионов долларов.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 15:58Союзное государство
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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