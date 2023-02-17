https://ria.ru/20230217/avtomobili-1852675800.html

В Латвии будут передавать Украине конфискованные у пьяных водителей машины

В Латвии будут передавать Украине конфискованные у пьяных водителей машины - РИА Новости, 17.02.2023

В Латвии будут передавать Украине конфискованные у пьяных водителей машины

Сейм Латвии на заседании принял поправки в закон о поддержке Украины, в соответствии с которым становится возможным безвозмездно передавать Киеву конфискованные РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:08

2023-02-17T14:08

2023-02-17T14:08

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сейм Латвии на заседании принял поправки в закон о поддержке Украины, в соответствии с которым становится возможным безвозмездно передавать Киеву конфискованные у пьяных водителей государственные транспортные средства, сообщается на сайте парламента. Как отметил председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, в настоящее время есть возможность реализовывать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продавая их, сдавая в переработку или разбирая на запчасти, "однако в нынешних условиях они были бы нужной поддержкой для народа Украины". Сейм Латвии в 2022 году принял закон, в соответствии с которым у пьяных водителей конфискуют автомобили, если в крови шофера обнаружено более 1,5 промилле алкоголя или следы наркотиков, а также если он отказался сдавать соответствующие тесты. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230110/latviya-1843960819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, латвия, раймондс бергманис, авто