В Латвии будут передавать Украине конфискованные у пьяных водителей машины
Сейм Латвии решил передавать конфискованные у пьяных водителей автомобили Украине
© Depositphotos.com / Vitalez1988Город Рига
© Depositphotos.com / Vitalez1988
Город Рига. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сейм Латвии на заседании принял поправки в закон о поддержке Украины, в соответствии с которым становится возможным безвозмездно передавать Киеву конфискованные у пьяных водителей государственные транспортные средства, сообщается на сайте парламента.
"Сейм принял признанные срочными изменения в закон о поддержке гражданских лиц Украины. Они предусматривают возможность безвозмездной передачи государственных транспортных средств в собственность правительства Украины - для всеобщей поддержки украинского общества", - говорится в сообщении.
Как отметил председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, в настоящее время есть возможность реализовывать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продавая их, сдавая в переработку или разбирая на запчасти, "однако в нынешних условиях они были бы нужной поддержкой для народа Украины".
Сейм Латвии в 2022 году принял закон, в соответствии с которым у пьяных водителей конфискуют автомобили, если в крови шофера обнаружено более 1,5 промилле алкоголя или следы наркотиков, а также если он отказался сдавать соответствующие тесты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.