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В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/artemovsk-1852573531.html
В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 17.02.2023
В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:25
2023-02-17T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
ирина верещук
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. "Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.). Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться", — написала она в телеграм-канале.По оценке Верещук, в городе остаются около шести тысяч человек, которые подвергают себя и своих близких опасности.Кроме того, она считает, что мирные жители создают "дополнительные проблемы и риски" для военных."Вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности", — заключила Верещук.За Артемовск идут ожесточенные бои. Накануне украинские СМИ написали, что из города начали вывозить архивы госучреждений.Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа гражданских лиц в город.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения закрепились в северной части города, перерезав почти все пути снабжения украинских войск.
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артемовск
киев
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в мире, артемовск, киев, ирина верещук, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
08:25 17.02.2023 (обновлено: 09:27 17.02.2023)
 
В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

© AP Photo / LibkosМестные жители на улице в Артемовске
Местные жители на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Libkos
Местные жители на улице в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город.
"Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.). Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться", — написала она в телеграм-канале.
По оценке Верещук, в городе остаются около шести тысяч человек, которые подвергают себя и своих близких опасности.
Кроме того, она считает, что мирные жители создают "дополнительные проблемы и риски" для военных.
"Вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности", — заключила Верещук.
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За Артемовск идут ожесточенные бои. Накануне украинские СМИ написали, что из города начали вывозить архивы госучреждений.
Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа гражданских лиц в город.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения закрепились в северной части города, перерезав почти все пути снабжения украинских войск.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевИрина ВерещукВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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