https://ria.ru/20230217/artemovsk-1852573531.html

В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться - РИА Новости, 17.02.2023

В Киеве призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:25

2023-02-17T08:25

2023-02-17T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

ирина верещук

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. "Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.). Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться", — написала она в телеграм-канале.По оценке Верещук, в городе остаются около шести тысяч человек, которые подвергают себя и своих близких опасности.Кроме того, она считает, что мирные жители создают "дополнительные проблемы и риски" для военных."Вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности", — заключила Верещук.За Артемовск идут ожесточенные бои. Накануне украинские СМИ написали, что из города начали вывозить архивы госучреждений.Пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа гражданских лиц в город.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения закрепились в северной части города, перерезав почти все пути снабжения украинских войск.

https://ria.ru/20230217/artemovsk-1852573166.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, артемовск, киев, ирина верещук, вооруженные силы украины, донецкая народная республика