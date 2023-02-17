13:35 17.02.2023 (обновлено: 14:44 17.02.2023)
Миллер заявил, что России нет равных в Арктике
Глава "Газпрома" Миллер заявил, что Россия в Арктике впереди планеты всей
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкНа территории Бованенковского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе
На территории Бованенковского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, говоря о работе компании на Ямале, отметил, что Россия в Арктике впереди планеты всей и ей равных в Арктике нет.
"Мы накопили уникальный опыт работы в Арктике. Накоплены собственные компетенции, опыт и знания. И "Газпром" создал новый центр газодобычи - Ямальский. В настоящее время идет обустройство новых крупных месторождений, добычи углеводородов. И мы можем ответственно сказать, что Россия здесь, в Арктике, впереди планеты всей. Нам в Арктике равных нет", - рассказал Миллер президенту РФ Владимиру Путину на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома".
Миллер также отметил, что "Газпром" успешно работает на востоке страны. В частности, глава компании напомнил, что газотранспортная система "Сила Сибири" теперь функционирует полностью на всей своей протяженности. Ковыктинское месторождение и участок "Силы Сибири" "Ковыкта – Чаянда" были запущены в декабре 2022 года.
"В настоящее время мы готовимся к реализации таких проектов, как "Сила Сибири 2", началу старта строительства газопровода "Союз Восток" через территорию Монголии, дальневосточного газопровода и, конечно, перемычки, которая соединит газотранспортную систему в европейской части страны с теми газотранспортными мощностями, которые созданы в рамках восточной газовой программы", - добавил Миллер.
Как сообщается на сайте "Газпрома", центр газодобычи на полуострове Ямал является ключевым для развития газовой отрасли России в XXI веке. Компания создала его с нуля в арктических условиях, построив добычные объекты, инфраструктуру жизнеобеспечения, железную дорогу с самым длинным за Полярным кругом мостом (через реку Юрибей) и аэропорт. Группе "Газпром" принадлежит здесь 18 месторождений на Ямале.
Суммарные запасы и ресурсы всех месторождений группы на полуострове Ямал и приямальском шельфе Карского моря оцениваются в 20,4 триллиона кубометров газа, 1 миллиард тонн газового конденсата и нефти. Уникальные по запасам месторождения Ямальского центра газодобычи - Бованенковское и Харасавэйское - будут обеспечивать потребителей газом более 100 лет.
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