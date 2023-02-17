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МИД предложил США покинуть Арктический совет - РИА Новости, 17.02.2023
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МИД предложил США покинуть Арктический совет
МИД предложил США покинуть Арктический совет - РИА Новости, 17.02.2023
МИД предложил США покинуть Арктический совет
Если США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета, то могут его покинуть, это единственная возможность, заявила официальный... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:28
2023-02-17T13:28
россия
сша
мария захарова
арктический совет
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Если США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета, то могут его покинуть, это единственная возможность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее советник госдепартамента Дерек Шолле заявила, что США считают, что Россия является важной арктической державой, однако не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе в обозримом будущем, а также что США возобновляют проекты Арктического совета, не предусматривающие участия России. "Мы и не удивлены такой позиции советника госдепартамента, поскольку единственной возможностью не сотрудничать с Россией в Арктическом совете является только выход Вашингтона из этой организации", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. По ее словам, сотрудничество в рамках организации у Москвы "нормально выстраивается" с теми членами совета, которые "понимают, в какой организации находятся". "Функционирование Арктического совета, его рабочих групп - все это предполагает участие всех стран-членов, равноправно и в соответствии с соответствующими уставными положениями. И в рамках этой деятельности рассматриваются результаты проектов, в том числе промежуточных, которые реализуются участниками организации", - добавила представитель МИД. "Работая в Арктическом совете, мы руководствуемся интересами международного сотрудничества, но не позволим ущемлять наши национальные интересы, поэтому в случае, если членство в организации не будет отвечать этим задачам, будут рассматриваться варианты дальнейших действий", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20221130/arktika-1835131792.html
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россия, сша, мария захарова, арктический совет
Россия, США, Мария Захарова, Арктический совет
13:28 17.02.2023
 
МИД предложил США покинуть Арктический совет

МИД: США могут не сотрудничать с Россией в Арктическом совете, лишь покинув его

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСеверный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Если США не планируют сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета, то могут его покинуть, это единственная возможность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее советник госдепартамента Дерек Шолле заявила, что США считают, что Россия является важной арктической державой, однако не видят возможности для сотрудничества с ней в регионе в обозримом будущем, а также что США возобновляют проекты Арктического совета, не предусматривающие участия России.
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"Мы и не удивлены такой позиции советника госдепартамента, поскольку единственной возможностью не сотрудничать с Россией в Арктическом совете является только выход Вашингтона из этой организации", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
По ее словам, сотрудничество в рамках организации у Москвы "нормально выстраивается" с теми членами совета, которые "понимают, в какой организации находятся".
"Функционирование Арктического совета, его рабочих групп - все это предполагает участие всех стран-членов, равноправно и в соответствии с соответствующими уставными положениями. И в рамках этой деятельности рассматриваются результаты проектов, в том числе промежуточных, которые реализуются участниками организации", - добавила представитель МИД.
"Работая в Арктическом совете, мы руководствуемся интересами международного сотрудничества, но не позволим ущемлять наши национальные интересы, поэтому в случае, если членство в организации не будет отвечать этим задачам, будут рассматриваться варианты дальнейших действий", - заключила Захарова.
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