https://ria.ru/20230217/amerikantsy-1852645260.html

МИД назвал рекомендацию Госдепа американцам покинуть Россию провокацией

МИД назвал рекомендацию Госдепа американцам покинуть Россию провокацией - РИА Новости, 17.02.2023

МИД назвал рекомендацию Госдепа американцам покинуть Россию провокацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией рекомендацию Госдепартамента США покинуть Россию американцам из-за событий на Украине. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:49

2023-02-17T12:49

2023-02-17T13:06

россия

государственный департамент сша

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мария захарова

сша

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией рекомендацию Госдепартамента США покинуть Россию американцам из-за событий на Украине.Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу"."Провокация очередная американская относительно заявлений госдепа американским гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию, и наоборот - выезжать, если они там находятся. Вот эти угрозы об угрозе ареста, об опасности подвергнуться харассменту, плохому обращению, вымогательству или произвольному задержанию, о котором власти могут не известить американское посольство, характерны как раз для дискриминационного обращения, которому подвергаются российские граждане, которые попадают в США", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

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Владимир Лаврентьев

россия, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, сша, украина