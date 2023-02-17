https://ria.ru/20230217/amerikantsy-1852645260.html
МИД назвал рекомендацию Госдепа американцам покинуть Россию провокацией
МИД назвал рекомендацию Госдепа американцам покинуть Россию провокацией - РИА Новости, 17.02.2023
МИД назвал рекомендацию Госдепа американцам покинуть Россию провокацией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией рекомендацию Госдепартамента США покинуть Россию американцам из-за событий на Украине. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:49
2023-02-17T12:49
2023-02-17T13:06
россия
государственный департамент сша
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
сша
украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией рекомендацию Госдепартамента США покинуть Россию американцам из-за событий на Украине.Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу"."Провокация очередная американская относительно заявлений госдепа американским гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию, и наоборот - выезжать, если они там находятся. Вот эти угрозы об угрозе ареста, об опасности подвергнуться харассменту, плохому обращению, вымогательству или произвольному задержанию, о котором власти могут не известить американское посольство, характерны как раз для дискриминационного обращения, которому подвергаются российские граждане, которые попадают в США", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852645530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, сша, украина
Россия, Государственный департамент США, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Мария Захарова, США, Украина
12:49 17.02.2023 (обновлено: 13:06 17.02.2023)
МИД назвал рекомендацию Госдепа американцам покинуть Россию провокацией
Захарова назвала рекомендацию Госдепартамента США американцам покинуть Россию провокацией