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Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов - РИА Новости, 17.02.2023
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Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов
Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов - РИА Новости, 17.02.2023
Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов
ЕС на сегодня заморозил активы организаций и физлиц России на 21,5 миллиарда евро, продолжает работать по активам ЦБ РФ, сообщил еврокомиссар по вопросам... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:22
2023-02-17T13:22
санкции
санкции в отношении россии
экономика
россия
дидье рейндерс
евросоюз
европа
центральный банк рф (цб рф)
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. ЕС на сегодня заморозил активы организаций и физлиц России на 21,5 миллиарда евро, продолжает работать по активам ЦБ РФ, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "На данный момент мы смогли заморозить 21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка. Мы продолжаем работать и по активам Центробанка РФ, заморожены некоторые активы и транзакции, в том числе через Euroclear", - сказал он в Брюсселе перед началом заседания рабочей группы ЕК "по заморозке и изъятию активов".
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санкции, санкции в отношении россии, экономика, россия, дидье рейндерс, евросоюз, европа, центральный банк рф (цб рф), в мире, euroclear
Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, Россия, Дидье Рейндерс, Евросоюз, Европа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Euroclear
13:22 17.02.2023
 
Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов

Еврокомиссар Рейндерс: ЕС заморозил 21,5 миллиарда евро активов российских фирм и физлиц

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. ЕС на сегодня заморозил активы организаций и физлиц России на 21,5 миллиарда евро, продолжает работать по активам ЦБ РФ, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
"На данный момент мы смогли заморозить 21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка. Мы продолжаем работать и по активам Центробанка РФ, заморожены некоторые активы и транзакции, в том числе через Euroclear", - сказал он в Брюсселе перед началом заседания рабочей группы ЕК "по заморозке и изъятию активов".
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
13:06
МИД пригрозил компенсационными мерами в случае конфискации активов
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияДидье РейндерсЕвросоюзЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреEuroclear
 
 
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