https://ria.ru/20230217/aktivy-1852658240.html

Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов

Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов - РИА Новости, 17.02.2023

Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов

ЕС на сегодня заморозил активы организаций и физлиц России на 21,5 миллиарда евро, продолжает работать по активам ЦБ РФ, сообщил еврокомиссар по вопросам... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:22

2023-02-17T13:22

2023-02-17T13:22

санкции

санкции в отношении россии

экономика

россия

дидье рейндерс

евросоюз

европа

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. ЕС на сегодня заморозил активы организаций и физлиц России на 21,5 миллиарда евро, продолжает работать по активам ЦБ РФ, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "На данный момент мы смогли заморозить 21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка. Мы продолжаем работать и по активам Центробанка РФ, заморожены некоторые активы и транзакции, в том числе через Euroclear", - сказал он в Брюсселе перед началом заседания рабочей группы ЕК "по заморозке и изъятию активов".

https://ria.ru/20230217/konfiskatsiya-1852652376.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, экономика, россия, дидье рейндерс, евросоюз, европа, центральный банк рф (цб рф), в мире, euroclear