https://ria.ru/20230217/aktivy-1852658240.html
Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов
Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов - РИА Новости, 17.02.2023
Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов
ЕС на сегодня заморозил активы организаций и физлиц России на 21,5 миллиарда евро, продолжает работать по активам ЦБ РФ, сообщил еврокомиссар по вопросам... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:22
2023-02-17T13:22
2023-02-17T13:22
санкции
санкции в отношении россии
экономика
россия
дидье рейндерс
евросоюз
европа
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. ЕС на сегодня заморозил активы организаций и физлиц России на 21,5 миллиарда евро, продолжает работать по активам ЦБ РФ, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "На данный момент мы смогли заморозить 21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка. Мы продолжаем работать и по активам Центробанка РФ, заморожены некоторые активы и транзакции, в том числе через Euroclear", - сказал он в Брюсселе перед началом заседания рабочей группы ЕК "по заморозке и изъятию активов".
https://ria.ru/20230217/konfiskatsiya-1852652376.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции в отношении россии, экономика, россия, дидье рейндерс, евросоюз, европа, центральный банк рф (цб рф), в мире, euroclear
Санкции, Санкции в отношении России, Экономика, Россия, Дидье Рейндерс, Евросоюз, Европа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Euroclear
Евросоюз заморозил 21,5 миллиарда евро российских активов
Еврокомиссар Рейндерс: ЕС заморозил 21,5 миллиарда евро активов российских фирм и физлиц