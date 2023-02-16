https://ria.ru/20230216/znamenitosti-1852352763.html

Сестра погибшей в ДТП калужанки высказалась о снятии обвинения с Большовой

Сестра погибшей в ДТП калужанки высказалась о снятии обвинения с Большовой - РИА Новости, 16.02.2023

Сестра погибшей в ДТП калужанки высказалась о снятии обвинения с Большовой

Сестра погибшей в ДТП калужанки Анастасия Городилова высказалась о снятии обвинения с Анны Большовой. Подробностями она поделилась с "360". РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:41

2023-02-16T11:41

2023-02-16T11:41

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сестра погибшей в ДТП калужанки Анастасия Городилова высказалась о снятии обвинения с Анны Большовой. Подробностями она поделилась с "360".В публикации СМИ также уточнило, что "жаловаться на решение полиции семья погибшей Олеси Борисенко пока не планирует, как и комментировать другие обстоятельства дела".ДТП произошло вечером 14 октября в деревне Грачевка. По предварительной информации, женщина за рулем Audi Q3, имя которой официально не называлось, на повороте задавила 31-летнюю прохожую. По словам источника РИА Новости в экстренных службах региона, что водитель — Анна Большова. Актриса была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию. В действиях Большовой полиция не нашла состава преступления. Ответственность за гибель Борисенко несет другой человек, оставивший ее пьяной на дороге.

https://ria.ru/20230215/bolshova-1852138731.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, анна большова, знаменитости, дтп, происшествия