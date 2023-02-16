https://ria.ru/20230216/znamenitosti-1852352763.html
Сестра погибшей в ДТП калужанки высказалась о снятии обвинения с Большовой
Сестра погибшей в ДТП калужанки высказалась о снятии обвинения с Большовой - РИА Новости, 16.02.2023
Сестра погибшей в ДТП калужанки высказалась о снятии обвинения с Большовой
Сестра погибшей в ДТП калужанки Анастасия Городилова высказалась о снятии обвинения с Анны Большовой. Подробностями она поделилась с "360". РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:41
2023-02-16T11:41
2023-02-16T11:41
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сестра погибшей в ДТП калужанки Анастасия Городилова высказалась о снятии обвинения с Анны Большовой. Подробностями она поделилась с "360".В публикации СМИ также уточнило, что "жаловаться на решение полиции семья погибшей Олеси Борисенко пока не планирует, как и комментировать другие обстоятельства дела".ДТП произошло вечером 14 октября в деревне Грачевка. По предварительной информации, женщина за рулем Audi Q3, имя которой официально не называлось, на повороте задавила 31-летнюю прохожую. По словам источника РИА Новости в экстренных службах региона, что водитель — Анна Большова. Актриса была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию. В действиях Большовой полиция не нашла состава преступления. Ответственность за гибель Борисенко несет другой человек, оставивший ее пьяной на дороге.
https://ria.ru/20230215/bolshova-1852138731.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости культуры, анна большова, знаменитости, дтп, происшествия
Культура, Новости культуры, Анна Большова, Знаменитости, ДТП, Происшествия
Сестра погибшей в ДТП калужанки высказалась о снятии обвинения с Большовой
Сестра погибшей в ДТП калужанки назвала несправедливым снятие обвинения с Анны Большовой
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Сестра погибшей в ДТП калужанки Анастасия Городилова высказалась о снятии обвинения с Анны Большовой. Подробностями она поделилась
с "360".
"Хотите услышать мое мнение — справедливо это или не справедливо? Нет, не справедливо", — сказала она.
В публикации СМИ также уточнило, что "жаловаться на решение полиции семья погибшей Олеси Борисенко пока не планирует, как и комментировать другие обстоятельства дела".
ДТП произошло вечером 14 октября в деревне Грачевка. По предварительной информации, женщина за рулем Audi Q3, имя которой официально не называлось, на повороте задавила 31-летнюю прохожую. По словам источника РИА Новости в экстренных службах региона, что водитель — Анна Большова. Актриса была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию.
В действиях Большовой полиция не нашла состава преступления. Ответственность за гибель Борисенко несет другой человек, оставивший ее пьяной на дороге.