https://ria.ru/20230216/zemletryasenie-1852549459.html

После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий

После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий - РИА Новости, 16.02.2023

После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий

После землетрясения магнитудой 5 в турецкой провинции Хатай обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:19

2023-02-16T23:19

2023-02-16T23:29

в мире

хатай (провинция)

кахраманмараш

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 16 фев - РИА Новости. После землетрясения магнитудой 5 в турецкой провинции Хатай обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля, передает корреспондент РИА Новости.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 36 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.

https://realty.ria.ru/20230216/turtsiya-1852507905.html

хатай (провинция)

кахраманмараш

турция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хатай (провинция), кахраманмараш, турция, сильное землетрясение в турции и сирии