https://ria.ru/20230216/zemletryasenie-1852549459.html
После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий
После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий - РИА Новости, 16.02.2023
После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий
После землетрясения магнитудой 5 в турецкой провинции Хатай обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:19
2023-02-16T23:19
2023-02-16T23:29
в мире
хатай (провинция)
кахраманмараш
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 16 фев - РИА Новости. После землетрясения магнитудой 5 в турецкой провинции Хатай обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля, передает корреспондент РИА Новости.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 36 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.
https://realty.ria.ru/20230216/turtsiya-1852507905.html
хатай (провинция)
кахраманмараш
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хатай (провинция), кахраманмараш, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Хатай (провинция), Кахраманмараш, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
23:19 16.02.2023 (обновлено: 23:29 16.02.2023)
После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий
После землетрясения в турецкой провинции Хатай обрушились несколько поврежденных зданий