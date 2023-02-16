Рейтинг@Mail.ru
После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/zemletryasenie-1852549459.html
После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий
После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий - РИА Новости, 16.02.2023
После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий
После землетрясения магнитудой 5 в турецкой провинции Хатай обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:19
2023-02-16T23:29
в мире
хатай (провинция)
кахраманмараш
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850545947_0:40:3000:1728_1920x0_80_0_0_efd7e68c21f99f40bc52badab6e1f573.jpg
СТАМБУЛ, 16 фев - РИА Новости. После землетрясения магнитудой 5 в турецкой провинции Хатай обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля, передает корреспондент РИА Новости.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 36 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.
https://realty.ria.ru/20230216/turtsiya-1852507905.html
хатай (провинция)
кахраманмараш
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850545947_76:0:2745:2002_1920x0_80_0_0_b1711ad52363dcb4ac9031e2be78bc12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хатай (провинция), кахраманмараш, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Хатай (провинция), Кахраманмараш, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
23:19 16.02.2023 (обновлено: 23:29 16.02.2023)
 
После землетрясения в турецком Хатае обрушились несколько зданий

После землетрясения в турецкой провинции Хатай обрушились несколько поврежденных зданий

© AP Photo / IHAПоследствия землетрясения в турецком Хатае
Последствия землетрясения в турецком Хатае - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / IHA
Последствия землетрясения в турецком Хатае. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 16 фев - РИА Новости. После землетрясения магнитудой 5 в турецкой провинции Хатай обрушились несколько зданий, поврежденных 6 февраля, передает корреспондент РИА Новости.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 36 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 18:39
Более 56 тысяч зданий необходимо снести В Турции после землетрясений
 
В миреХатай (провинция)КахраманмарашТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала