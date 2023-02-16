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На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 16.02.2023
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На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 16.02.2023
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили местные сейсмологи. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:17
2023-02-16T23:49
в мире
хатай (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
кахраманмараш
реджеп тайип эрдоган
сирия
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СТАМБУЛ, 16 фев — РИА Новости. В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили местные сейсмологи.По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг находился в море на глубине девяти километров в пяти километрах от берега.Как передает корреспондент РИА Новости, жители провинции ощутили толчки, обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля.В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html
https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852212131.html
хатай (провинция)
турция
кахраманмараш
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в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, турция, кахраманмараш, реджеп тайип эрдоган, сирия
В мире, Хатай (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция, Кахраманмараш, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия
23:17 16.02.2023 (обновлено: 23:49 16.02.2023)
 
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

На юго-востоке Турции в провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкРазбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 фев — РИА Новости. В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили местные сейсмологи.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг находился в море на глубине девяти километров в пяти километрах от берега.
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7 февраля, 14:45
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Как передает корреспондент РИА Новости, жители провинции ощутили толчки, обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля.
В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
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В миреХатай (провинция)Сильное землетрясение в Турции и СирииТурцияКахраманмарашРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
 
 
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