https://ria.ru/20230216/zemletryasenie-1852549033.html

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 16.02.2023

На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили местные сейсмологи. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:17

2023-02-16T23:17

2023-02-16T23:49

в мире

хатай (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

кахраманмараш

реджеп тайип эрдоган

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852214169_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_61abf8b0a2fc767282a77d260fb8c096.jpg

СТАМБУЛ, 16 фев — РИА Новости. В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили местные сейсмологи.По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг находился в море на глубине девяти километров в пяти километрах от берега.Как передает корреспондент РИА Новости, жители провинции ощутили толчки, обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля.В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 35 тысяч человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852212131.html

хатай (провинция)

турция

кахраманмараш

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, турция, кахраманмараш, реджеп тайип эрдоган, сирия