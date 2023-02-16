https://ria.ru/20230216/zemletryasenie-1852399212.html

В Хорватии произошло землетрясение

В Хорватии произошло землетрясение - РИА Новости, 16.02.2023

В Хорватии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:52

2023-02-16T13:52

2023-02-16T13:52

в мире

хорватия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 9:47 по времени UTC (12:47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 36 километрах к юго-востоку от города Риека с населением 141 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее последовали три афтершока, магнитудой от 2,0 до 1,6. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

хорватия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хорватия