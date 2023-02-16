https://ria.ru/20230216/zemletryasenie-1852399212.html
В Хорватии произошло землетрясение
В Хорватии произошло землетрясение - РИА Новости, 16.02.2023
В Хорватии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:52
2023-02-16T13:52
2023-02-16T13:52
в мире
хорватия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 9:47 по времени UTC (12:47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 36 километрах к юго-востоку от города Риека с населением 141 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее последовали три афтершока, магнитудой от 2,0 до 1,6. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия
В Хорватии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 и три афтершока зафиксировали в Хорватии
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC
).
Землетрясение зафиксировали в 9:47 по времени UTC (12:47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 36 километрах к юго-востоку от города Риека с населением 141 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Позднее последовали три афтершока, магнитудой от 2,0 до 1,6.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.