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В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла - РИА Новости, 16.02.2023
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В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла
В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла - РИА Новости, 16.02.2023
В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла
На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зафиксировали землетрясение интенсивностью 5,9 балла, сообщило ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T06:25
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происшествия
байкал
иркутская область
иркутск
россия
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ИРКУТСК, 16 фев — РИА Новости. На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зафиксировали землетрясение интенсивностью 5,9 балла, сообщило ГУМЧС по Иркутской области. Отмечается, что в Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла. Жертв и разрушений нет.Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
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происшествия, байкал, иркутская область, иркутск, россия
Происшествия, Байкал, Иркутская область, Иркутск, Россия
06:25 16.02.2023 (обновлено: 06:30 16.02.2023)
 
В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла

МЧС: в акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗимние виды озера Байкал в районе поселка Листвянка
Зимние виды озера Байкал в районе поселка Листвянка - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зимние виды озера Байкал в районе поселка Листвянка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 16 фев РИА Новости. На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зафиксировали землетрясение интенсивностью 5,9 балла, сообщило ГУМЧС по Иркутской области.

"В Иркутской области в 10.35 (05.35 мск) зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал в 18 километрах от Большого Голоустного, 5,9 баллов в эпицентре", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла. Жертв и разрушений нет.
Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
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