https://ria.ru/20230216/zemletryasenie-1852303008.html
В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла
В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла - РИА Новости, 16.02.2023
В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла
На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зафиксировали землетрясение интенсивностью 5,9 балла, сообщило ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T06:25
2023-02-16T06:25
2023-02-16T06:30
происшествия
байкал
иркутская область
иркутск
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ИРКУТСК, 16 фев — РИА Новости. На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зафиксировали землетрясение интенсивностью 5,9 балла, сообщило ГУМЧС по Иркутской области. Отмечается, что в Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла. Жертв и разрушений нет.Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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происшествия, байкал, иркутская область, иркутск, россия
Происшествия, Байкал, Иркутская область, Иркутск, Россия
06:25 16.02.2023 (обновлено: 06:30 16.02.2023)
В акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла
МЧС: в акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла