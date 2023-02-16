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В Киеве потребовали от Зеленского изменить отношение к Путину - РИА Новости, 16.02.2023
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В Киеве потребовали от Зеленского изменить отношение к Путину
В Киеве потребовали от Зеленского изменить отношение к Путину - РИА Новости, 16.02.2023
В Киеве потребовали от Зеленского изменить отношение к Путину
Неспособность украинского президента Владимира Зеленского объективно оценить силы России привела к серьезным провалам Киева, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:54
2023-02-16T18:22
в мире
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Неспособность украинского президента Владимира Зеленского объективно оценить силы России привела к серьезным провалам Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Мы видим полную неэффективность украинских ПВО, да и вообще украинской армии как таковой, ничего они не могут сделать", — отметил он.По словам эксперта, главная проблема заключается в том, что глава киевского режима и его команда недооценили президента Владимира Путина, и это привело к поражениям на линии фронта.Удары по украинской инфраструктуре российские военнослужащие начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Кремля, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся только по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852393961.html
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в мире, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
17:54 16.02.2023 (обновлено: 18:22 16.02.2023)
 
В Киеве потребовали от Зеленского изменить отношение к Путину

Экс-советник Кучмы Соскин объяснил поражения Украины недооценкой Путина

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Евросоюза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Неспособность украинского президента Владимира Зеленского объективно оценить силы России привела к серьезным провалам Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Мы видим полную неэффективность украинских ПВО, да и вообще украинской армии как таковой, ничего они не могут сделать", — отметил он.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 13:37Специальная военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину
По словам эксперта, главная проблема заключается в том, что глава киевского режима и его команда недооценили президента Владимира Путина, и это привело к поражениям на линии фронта.
Удары по украинской инфраструктуре российские военнослужащие начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Кремля, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся только по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 16:12Специальная военная операция на Украине
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