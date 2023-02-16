https://ria.ru/20230216/zayavleniya-1852440343.html
ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета
ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета - РИА Новости, 16.02.2023
ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета
Граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их средств со счетов в банках через портал "Госуслуги" или онлайн-сервисы кредитных... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:41
2023-02-16T15:41
2023-02-16T15:41
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
госуслуги
экономика
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_755ba6c3edcb242b5aac517a734233ce.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их средств со счетов в банках через портал "Госуслуги" или онлайн-сервисы кредитных организаций для оперативности реагирования правоохранителей, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев, выступая на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Зубарев напомнил, что с 1 октября текущего года МВД станет участником информационного обмена с ЦБ. Соответствующий закон направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Документ призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов (ФинЦЕРТа) Банка России.
https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852357868.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c2359cce597fc0b05b2683050e906bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), госуслуги, экономика, мошенничество
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госуслуги, Экономика, Мошенничество
ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета
ЦБ предложил возможность подачи через "Госуслуги" заявления о краже денег со счета