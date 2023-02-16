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ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета - РИА Новости, 16.02.2023
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ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета
ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета - РИА Новости, 16.02.2023
ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета
Граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их средств со счетов в банках через портал "Госуслуги" или онлайн-сервисы кредитных... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:41
2023-02-16T15:41
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
госуслуги
экономика
мошенничество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их средств со счетов в банках через портал "Госуслуги" или онлайн-сервисы кредитных организаций для оперативности реагирования правоохранителей, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев, выступая на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Зубарев напомнил, что с 1 октября текущего года МВД станет участником информационного обмена с ЦБ. Соответствующий закон направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Документ призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов (ФинЦЕРТа) Банка России.
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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), госуслуги, экономика, мошенничество
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госуслуги, Экономика, Мошенничество
15:41 16.02.2023
 
ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета

ЦБ предложил возможность подачи через "Госуслуги" заявления о краже денег со счета

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их средств со счетов в банках через портал "Госуслуги" или онлайн-сервисы кредитных организаций для оперативности реагирования правоохранителей, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев, выступая на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Важно для скорости реагирования правоохранителей обеспечить возможность для граждан подать заявление о краже через "Госуслуги" или онлайн-сервисы банков", - сказал он.
Зубарев напомнил, что с 1 октября текущего года МВД станет участником информационного обмена с ЦБ.
Соответствующий закон направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Документ призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов (ФинЦЕРТа) Банка России.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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