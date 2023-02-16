https://ria.ru/20230216/zayavleniya-1852440343.html

ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета

ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета - РИА Новости, 16.02.2023

ЦБ предложил упростить подачу заявления о краже денег со счета

Граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их средств со счетов в банках через портал "Госуслуги" или онлайн-сервисы кредитных... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T15:41

2023-02-16T15:41

2023-02-16T15:41

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

госуслуги

экономика

мошенничество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их средств со счетов в банках через портал "Госуслуги" или онлайн-сервисы кредитных организаций для оперативности реагирования правоохранителей, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев, выступая на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Зубарев напомнил, что с 1 октября текущего года МВД станет участником информационного обмена с ЦБ. Соответствующий закон направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии. Документ призван улучшить информационное взаимодействие ЦБ и МВД при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. Оперативный информационный обмен предполагается осуществлять посредством автоматизированной системы обработки инцидентов (ФинЦЕРТа) Банка России.

https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852357868.html

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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), госуслуги, экономика, мошенничество