https://ria.ru/20230216/zavyalova-1852391929.html

Александра Завьялова: легенда кино погибла от рук собственного сына

Александра Завьялова: легенда кино погибла от рук собственного сына - РИА Новости, 16.02.2023

Александра Завьялова: легенда кино погибла от рук собственного сына

Фото в зарубежном журнале, всесоюзная слава, психиатрическая больница и смерть от рук родного ребенка — это не синопсис изощренного триллера, а судьба... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:15

2023-02-16T21:15

2023-02-16T21:15

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Фото в зарубежном журнале, всесоюзная слава, психиатрическая больница и смерть от рук родного ребенка — это не синопсис изощренного триллера, а судьба Александры Завьяловой. Ее карьера быстро развивалась и застопорилась, казалось бы, на самом пике. Лет 20 звезда не снималась, и так и не смогла вернуть былую славу. Внешность Завьяловой завораживала — точеный нос, четко очерченные губы и взгляд, который не будет штампом назвать "пронзительным". Настоящая аристократка! Но родилась Александра не во дворце, а в селе Титовка Тамбовской области. Окончила театральный в 1958-м и по распределению уехала в Брест. О кино начинающая артистка и не думала. Считала, что ее — это игра на сцене, и отказывалась от предложений сняться в фильмах. Исключение сделала для картины Александра Захри "Люди на мосту". И быстро стала звездой. Поначалу ролей было очень много — она появилась в шести фильмах за три года. Ей пророчили успешное будущее. А слава вышла за пределы Советского Союза. Фотограф Филипп Халсман снял ее для американского журнала Life. Номер с ней вышел в 1961 году. Завьяловой восхищались, и в нее влюблялись. Замуж она вышла за художника Дмитрия Бучкина. У пары родилась дочь Татьяна. Но "жили они долго и счастливо" не про этот брак. Александра влюбилась в другого — бизнесмена из США. Скандальный роман. И дело не только в том, что артистка пошла на измену законному супругу. Ее американского бойфренда заподозрили в шпионаже и попросили уехать из СССР. Саму же Завьялову признали неблагонадежной. С Бучкиным она рассталась. В 1972-м состоялась премьера телесаги "Тени исчезают в полдень". Съемки шли три года. Завьялова сыграла Серафиму Клычкову. Тринадцатая по счету роль стала для нее роковой. Актриса была так убедительна, играя отрицательного персонажа, что зрители сыпали в ее сторону проклятьями. Да и в кино ее после культового сериала звать перестали. Говорили, что все из-за Клычковой. Мол, в каком бы фильме теперь ни снялась артистка, все равно в ней бы видели именно этого персонажа. Были и другие версии, ничем не подтвержденные. Якобы Завьялова могла "перейти кому-то дорогу".Еще совсем молодая актриса осталась без работы. У нее началась депрессия. И через несколько лет после премьеры легендарной саги "Тени исчезают в полдень" звезда оказалась в психиатрической больнице с нервным срывом. Дочь Татьяну забрал к себе отец девочки. Уже после развода с Бучкиным Завьялова родила сына Петю. Кто его отец, она так и не сказала. Малыша, пока его мама была в лечебнице, отправили в детский дом. После в психиатрическую больницу Завьялову помещали еще несколько раз. Свою первую за 20 лет и последнюю в фильмографии роль она сыграла в картине 1992 года "Белые одежды". Жила артистка скромно. И все пыталась спасти сына — Петр выпивал. Постоянной работы у него не было. В дом приходили его друзья, и их Александра Семеновна называла "врагами".Именно его пагубная зависимость привела к трагедии. Дочь актрисы Татьяна уверяла, что у матери и Петра конфликтов не было, "в трезвом состоянии он никогда не мог причинить ей ничего плохого". СМИ писали: он был в состоянии алкогольного опьянения. Вину признавать не стал: уверял, что не помнит произошедшего. И все равно его осудили. Дали восемь лет за решеткой. Татьяна вспоминала, младший брат позвонил около полуночи. "Я, кажется, убил ее", — услышала она тогда в трубке. 3 февраля 2016 года сын ударил Александру Завьялову ножом в грудь. 4 числа артистке исполнилось бы 80 лет.

https://ria.ru/20230205/serova-1849239527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, забытые звезды, кино и сериалы