https://ria.ru/20230216/zaporozhe-1852339130.html

Запорожские власти предложили альтернативу практике выдворения

Запорожские власти предложили альтернативу практике выдворения - РИА Новости, 16.02.2023

Запорожские власти предложили альтернативу практике выдворения

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил отменить в Запорожской области практику выдворения граждан на украинскую... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:43

2023-02-16T10:43

2023-02-16T10:43

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил отменить в Запорожской области практику выдворения граждан на украинскую территорию за антироссийскую деятельность, а вместо этого поступать с ними по российским законам и включить их в обменный фонд, сообщает корреспондент РИА Новости. "Считаю целесообразным отменить практику выдворения за антироссийскую деятельность, а вместо этого поступать с данными персонажами по российским законам, а затем включить таких людей в обменный фонд. Пусть для начала разбирают завалы после корректируемых ими обстрелов, метут улицы, красят заборы, а потом по обмену уходят на подконтрольную режиму Зеленского территорию или же сидят в тюрьме. Хоть какая-то польза будет от этих преступников", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, в украинских застенках томятся много пророссийски настроенных граждан - врачей, учителей, инженеров, которых необходимо освободить и можно обменять на украинских провокаторов, пособников, информаторов и националистов, выявляемых в Запорожской области.

https://ria.ru/20230214/kherson-1851857639.html

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, владимир рогов, украина, общество