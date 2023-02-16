Запорожские власти предложили альтернативу практике выдворения
Рогов предложил не выдворять нарушителей на Украину, а судить по российским законам
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПатрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области
Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил отменить в Запорожской области практику выдворения граждан на украинскую территорию за антироссийскую деятельность, а вместо этого поступать с ними по российским законам и включить их в обменный фонд, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Считаю целесообразным отменить практику выдворения за антироссийскую деятельность, а вместо этого поступать с данными персонажами по российским законам, а затем включить таких людей в обменный фонд. Пусть для начала разбирают завалы после корректируемых ими обстрелов, метут улицы, красят заборы, а потом по обмену уходят на подконтрольную режиму Зеленского территорию или же сидят в тюрьме. Хоть какая-то польза будет от этих преступников", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в украинских застенках томятся много пророссийски настроенных граждан - врачей, учителей, инженеров, которых необходимо освободить и можно обменять на украинских провокаторов, пособников, информаторов и националистов, выявляемых в Запорожской области.