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Запорожские власти предложили альтернативу практике выдворения - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/zaporozhe-1852339130.html
Запорожские власти предложили альтернативу практике выдворения
Запорожские власти предложили альтернативу практике выдворения - РИА Новости, 16.02.2023
Запорожские власти предложили альтернативу практике выдворения
Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил отменить в Запорожской области практику выдворения граждан на украинскую... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:43
2023-02-16T10:43
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил отменить в Запорожской области практику выдворения граждан на украинскую территорию за антироссийскую деятельность, а вместо этого поступать с ними по российским законам и включить их в обменный фонд, сообщает корреспондент РИА Новости. "Считаю целесообразным отменить практику выдворения за антироссийскую деятельность, а вместо этого поступать с данными персонажами по российским законам, а затем включить таких людей в обменный фонд. Пусть для начала разбирают завалы после корректируемых ими обстрелов, метут улицы, красят заборы, а потом по обмену уходят на подконтрольную режиму Зеленского территорию или же сидят в тюрьме. Хоть какая-то польза будет от этих преступников", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, в украинских застенках томятся много пророссийски настроенных граждан - врачей, учителей, инженеров, которых необходимо освободить и можно обменять на украинских провокаторов, пособников, информаторов и националистов, выявляемых в Запорожской области.
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запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Общество
10:43 16.02.2023
 
Запорожские власти предложили альтернативу практике выдворения

Рогов предложил не выдворять нарушителей на Украину, а судить по российским законам

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПатрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области
Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил отменить в Запорожской области практику выдворения граждан на украинскую территорию за антироссийскую деятельность, а вместо этого поступать с ними по российским законам и включить их в обменный фонд, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Считаю целесообразным отменить практику выдворения за антироссийскую деятельность, а вместо этого поступать с данными персонажами по российским законам, а затем включить таких людей в обменный фонд. Пусть для начала разбирают завалы после корректируемых ими обстрелов, метут улицы, красят заборы, а потом по обмену уходят на подконтрольную режиму Зеленского территорию или же сидят в тюрьме. Хоть какая-то польза будет от этих преступников", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в украинских застенках томятся много пророссийски настроенных граждан - врачей, учителей, инженеров, которых необходимо освободить и можно обменять на украинских провокаторов, пособников, информаторов и националистов, выявляемых в Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаОбщество
 
 
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