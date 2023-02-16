https://ria.ru/20230216/zapad-1852471361.html

Лукашенко выдвинул условие для нормальных отношений с Западом

Лукашенко выдвинул условие для нормальных отношений с Западом - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко выдвинул условие для нормальных отношений с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет нормальных отношений с Западом, но западные страны не должны вмешиваться во внутренние дела... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:00

2023-02-16T17:00

2023-02-16T17:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

евросоюз

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет нормальных отношений с Западом, но западные страны не должны вмешиваться во внутренние дела республики. "Не мешайте нам жить, а мы будем для вас хорошими партнерами. Мы готовы сделать все, что не противоречит нашим интересам и интересам наших союзников. Если вы не будете нас гнуть через колено, мы быстро договоримся", - заявил Лукашенко журналистам в четверг в Минске, отвечая на вопрос о возможности нормализации отношений с Западом. Белорусский президент подчеркнул, что ему небезразлично, что на Западе говорят о Белоруссии. "Я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Условие с моей стороны одно: не лезьте в наш огород. Мы как-нибудь тут сами будем разбираться. Вы нам помогайте. Тогда и "политзаключенных" не будет, и других проблем у нас не будет. Вы их создаете. Вы хотели в 2020 году (в период протестов оппозиции против итогов президентских выборов – ред.) перевернуть страну, мы вам не позволили", - добавил Лукашенко. После прошедших 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, в том числе ряда судей, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20230214/odkb-1851863309.html

https://ria.ru/20230208/zapad-1850533858.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии