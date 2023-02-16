https://ria.ru/20230216/zakon-1852423603.html
ГД приняла закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
ГД приняла закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов - РИА Новости, 16.02.2023
ГД приняла закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:50
2023-02-16T14:50
2023-02-16T15:44
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке.Разработанный правительством документ вносит изменения в федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации". Он направлен на повышение значимости русского языка как государственного на всей территории страны и усиление контроля за соблюдением его норм госслужащими и гражданами.Подчеркивается, что эта мера направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления заимствований.Законопроект вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.Также прописаны сферы, где русский язык обязательно использовать как государственный: образовательная среда, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров, работ и услуг. Если присутствует текст на иностранном языке, то перевод должен быть выполнен шрифтом такого же размера, типа и цвета.При использовании русского языка как государственного языка не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, политика, россия, общество
Госдума РФ, Политика, Россия, Общество
14:50 16.02.2023 (обновлено: 15:44 16.02.2023)
ГД приняла закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
Госдума приняла закон о госязыке, ограничивающий использование иностранных слов
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Госдума приняла
во втором и третьем чтениях закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке.
Разработанный правительством документ вносит изменения в федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации". Он направлен на повышение значимости русского языка как государственного на всей территории страны и усиление контроля за соблюдением его норм госслужащими и гражданами.
"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Подчеркивается, что эта мера направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления заимствований.
Законопроект вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.
Также прописаны сферы, где русский язык обязательно использовать как государственный: образовательная среда, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров, работ и услуг. Если присутствует текст на иностранном языке, то перевод должен быть выполнен шрифтом такого же размера, типа и цвета.
"Есть первая сфера употребления обязательно (русского как государственного языка. — Прим. ред.), без всяких оговорок, и есть несколько сфер, такие как исполнение произведений, СМИ, реклама, где могут быть особенности осуществления деятельности", — уточнила на заседании глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
При использовании русского языка как государственного языка не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани.