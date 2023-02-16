https://ria.ru/20230216/zakon-1852423603.html

ГД приняла закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов

ГД приняла закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов - РИА Новости, 16.02.2023

ГД приняла закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:50

2023-02-16T14:50

2023-02-16T15:44

госдума рф

политика

россия

общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий использование иностранных слов в русском языке.Разработанный правительством документ вносит изменения в федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации". Он направлен на повышение значимости русского языка как государственного на всей территории страны и усиление контроля за соблюдением его норм госслужащими и гражданами.Подчеркивается, что эта мера направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления заимствований.Законопроект вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.Также прописаны сферы, где русский язык обязательно использовать как государственный: образовательная среда, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров, работ и услуг. Если присутствует текст на иностранном языке, то перевод должен быть выполнен шрифтом такого же размера, типа и цвета.При использовании русского языка как государственного языка не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани.

https://ria.ru/20210610/reklama-1736465587.html

https://ria.ru/20230125/gospolitika-1847373747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, политика, россия, общество